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بالصور.. اللواء «الرفادي» يتسلم مهام عمل آمر المنطقة العسكرية طبرق

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تسلم اللواء سالم الرفادي، اليوم الأحد، مهام عمل آمر المنطقة العسكرية طبرق، بالإضافة إلى منصبه كآمر غرفه مجموعة عمليات عمر المختار القتالية في درنة.

وكان الرفادي قد ساهم خلال عمله آمر غرفه مجموعة عمليات عمر المختار القتالية في درنة، في تحرير المدينة من قبضة العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، في عملية التحرير التي انطلقت في 7 مايو 2018.

كما كان له دور بارز في حفظ الحالة الأمنية بالمدنية بعد إتمام عملية تحريرها وطرد عناصر تنظيم القاعدة منها.

وتمكنت القوات المسلحة الليبية من تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة، يوم 26 يونيو 2018، بعد معارك شرسة دامت لأسابيع، مشيرا إلى انهيار الإرهابيين في كافة محاور المدينة وقيام وحدات الهندسة العسكرية بتمشيط شوارع المدينة.



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اللواء سالم الرفادي المنطقة العسكرية طبرق تحرير درنة مجموعة عمليات عمر المختار القتالية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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