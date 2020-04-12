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مصدر عسكري: عقب تدمير غرفة العمليات التركية في بوقرين.. الجيش يشن هجوما على بوابة السدادة شرقي مصراتة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بوقرين-العنوان

قال مصدر عسكري لصحيفة العنوان، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو بوابة السدادة، عقب تدمير الجيش لغرفة العمليات التركية ببلدة بوقرين.

وأكد المصدر العسكري أن عمليات الجيش العسكرية تأتي وسط تقهقر وتراجع الميليشيات المسلحة في محاور القتال، عقب سيطرة الجيش على منطقتي القداحية وزمزم.

وأشار ذات المصدر إلى أن الجيش يشن هجوما على بوابة السدادة الواقعة شرقي مدينة مصراتة من ثلاثة محاور مختلفة.

من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري أن الجيش سيطر على بوابة بوقرين الغربية، مشيرا إلى أن الجيش عثر على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في منطقة بوقرين عقب فرار الميليشيات المسلحة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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