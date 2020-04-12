سلاح الجو يستهدف الميليشيات في أم اخراب ومخازن أسلحة جنوب أبو قرين

شنت مقاتلات سلاح الجو أمس سلسلة غارات استهدفت من خلالها عددا من المواقع منها تمركزات لمجموعات الميليشيات في شيل أم اخراب حسبما أعلنته شعبة الإعلام الحربي.

هذا كما تم استهداف مواقع أخرى خصصت لتخزين الأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية جنوب أبو قرين.

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