قوات القيادة العامة تعلن السيطرة بوابة أبو قرين الغربية

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة اللواء احمد المسماري، السيطرة على بوابة أبو قرين الغربية، وذلك في متنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
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أعلن الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة اللواء احمد المسماري، السيطرة على بوابة أبو قرين الغربية، وذلك في متنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
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الخروف الكبير ابوقرنين بيلطم مثل النساوين امان يربى على غباوة الاخوان اغبياء من زمان
يجب على الجيش الوطنى ان يجعل مصراطة فى مرمى نيرانه الارضية ليقصف مطار مصراطة ويدمر قواعد الطائرات المسيرة باستمرار مثل معتيقة وقريبا زوارة
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