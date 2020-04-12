قوات القيادة العامة تعلن السيطرة بوابة أبو قرين الغربية

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة اللواء احمد المسماري، السيطرة على بوابة أبو قرين الغربية، وذلك في متنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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