المسماري يعلن السيطرة على بوابة ابوقرين الغربية والعثور على كميات كبيرة من الاسلحة

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني عن سيطرة القوات المسلحة على بوابة بوقرين الغربية جنوب شرقي مصراتة.

وأضاف المسماري في ادخالات مقتضبة على الصفحة الرسمية، أن القوات المسلحة عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في منطقة بوقرين بعد انسحاب قوات الوفاق.

وكانت مصادر محلية أكدت اندلاع اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط منطقة الهيشة الجديدة (ابوقرين) جنوب شرق مصراتة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وقالت المصادر ان قوات الجيش الوطني حققت تقدماً ملحوظاً في منطقتي القداحية وزمزم وأسر قوات تابعة للوفاق.

واشارت المصادر إلى شن غارات جوية لسلاح الجو التابع للجيش الوطني في منطقة ابوقرين استهدفت مواقع وآليات مسلحة لقوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق.

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