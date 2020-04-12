“طبي سبها” يتأهب لتغطية حالة “طوارئ كورونا” بالجنوب

قال مدير مركز سبها الطبي عبدالرحمن عريش إن الاستعدادات لمواجهة الوباء الآن تجري خارج المركز وشُكلت لجنة لتجهيز مركز الحجر في منطقة الثانوية والقسم الداخلي بنات.

وأوضح عريش خلال مؤتمر صحفي صحبة أعضاء اللجنة الاستشارية للمركز أنه تم وضع ترتيبات لحالة الطوارئ وتخفيف العمل والمحافظة على المكان من دخول أي عدوى، مشيرا إلى أن العمل سيكون على الحالات الطارئة فقط وحالات الولادة وباقي الأقسام كالأطفال والجراحة والباطنية واستقبال الحالات غير المصابة بفيروس الكورونا.

وأشار إلى أنه في حالة دخول مستشفيات المنطقة الجنوبية المرحلة الثالثة من مراحل مواجهة الوباء سيقوم مركز سبها الطبي بتغطية حالات الجنوب بشكل عام، وتم تجهيز العيادة الخارجية لتكون عيادة طوارئ واستقبال الحالة المصابة ومن ثم تحويلها لمراكز الحجر.

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