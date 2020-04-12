المسماري يوضح الوضع في محاور شرق مصراتة.. ويعلن السيطرة على هذه المناطق

اوضح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني حول تطورات الاوضاع في محاور جنوب شرقي مصراتة والتي شهدت اشتباكات عنيفة وهجوم للجيش على مواقع الوفاق.

وأكد المسماري في تصريحات صحفية سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي على مناطق وادي زمزم و القداحية و ابوقرين .

وأشار المسماري إلى أن عملية تحرير بوقرين كانت قاسمة وحاسمة وبخطة مُحكمة والتقدم كان بعد توجيه ضربات جوية قوية من سلاح الجو .

وفي وقت سابق، اعلن المسماري أن القوات المسلحة عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في منطقة بوقرين بعد انسحاب قوات الوفاق.

واندلعت اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط منطقة الهيشة الجديدة (ابوقرين) جنوب شرق مصراتة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى شن غارات جوية لسلاح الجو التابع للجيش الوطني في منطقة ابوقرين استهدفت مواقع وآليات مسلحة لقوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق.

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