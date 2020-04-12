خارجية البرلمان تستنكر قطع المياه عن طرابلس

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، عن استنكارها لقطع المياه عن مدينة طرابلس وضواحيها مما تسبب في أزمة إنسانية لسكانها منذ أسبوع.

وأكدت اللجنة، في بيان أصدرته، أن هذه الأفعال مجرمة بموجب نصوص القانون الليبي للعقوبات وخارجة عن الأعراف المحلية والإنسانية وتستوجب أشد العقوبات ضد مرتكبيها، كما حملت اللجنة الفاعلين مسؤولية الأزمة الإنسانية الناتجة عن ذلك.

ودعت اللجنة، إلى الفتح الفوري لإمدادات المياه والكهرباء وخاصة في ظل أزمة وباء الكورونا، والتي تعد المياه والكهرباء من الضروريات للتصدى لذلك الوباء، مشددة على ضرورة الحفاظ على إمدادات المياه والكهرباء والمرافق المرتبطة بهم لصالح جميع الليبيين دون استثناء.