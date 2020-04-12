اخبار ليبيا الان

مهدداً الدول الداعمة لحفتر .. باشاغا: سنهزمكم في الميدان ونلاحقكم في المحاكم والمحافل الدولية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الإغاثة وتقدم المساعدات للدول التي تتعرض للكوارث، بألا تقبل مساعدات الدول التي تدفع أموالا للمرتزقة في ليبيا.

باشاغا اتهم ، في سلسلة تغريدات له على حسابه بتويتر، هذه الدول بالمساعدة في قتل الليبيين وخلق أكبر أزمة إنسانية، قائلا “إنهم يغسلون جرائمهم بهذه المساعدات، فلا تقبلوها”، حسب قوله .

وانتقد ما اعتبره ادعاءات بعض الدول الأجنبية، قلقها من تفشي وباء كورونا في ليبيا، في حين ترسل طائراتها لقصف أبو قرين وقتل الليبيين، متوعدا إياهم بالهزيمة في الميدان والملاحقة في المحاكم الدولية.

وتأتي تغريدة باشاغا بعد مرور أكثر من يوم على قصف غرفة العمليات الرئيسية للمليشيات في المصرف التجاري بمنطقة الهيشة الجديدة والتي كان يديرها ضباط أتراك ويعاونهم أفراد من مليشيات مصراتة.

وفي الوقت الذي يشكو فيه باشاغا من تمويل المرتزقة، يتجاهل امتلاء طرابلس بهم، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمرتزقة السوريين، وهم يتجولون في سوق الكريمية، بالعاصمة طرابلس، بعدما تم إرسالهم من قبل السلطات التركية، للقتال في صفوف المليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

ويوضح الفيديو المرتزقة السوريين مُرتدين الزي الخاص بهم، وهم يتجولون ويشترون بعض الخضروات والمأكولات في سوق الكريمية بطرابلس.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد وصول دفعة جديدة مؤلفة من 150 عنصرًا على الأقل من المرتزقة السوريين التابعين لمليشيا فصيل “السلطان مراد”، انطلقت من مركز مدينة عفرين وتوجهت بواسطة باصات نقل تركية إلى الحدود، للتوجه إلى ليبيا.

وأوضح المرصد، في تقرير له، ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050 مرتزقا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1950 مجندا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • بعد ضربة جيشنا المغوار هاهو ذيوث الإخوان يناشد العالم لإنقاذه من قبضة الجيش ويتوعد بالرد
    لعنة الله على الخونة

    رد

  • حيح علي جيشك يا اردوغان هرب جبان فضيحه قدام العربان …….
    تقاضي من يا فتحي بيك كلامك علي المحاكمه مردود عليك …. فمحكمة السماء ومحاكم الارض ومحاكم التاريخ سوف يحاكمون من باع ليبيا للأتراك احضر مرتزقه لمحاربة بنو جلدته فلما لا تتعض بمصير من سبقوك في الاطماع باخضاع القبائل الليبيه المجاهده فرموه في مزبلة التاريخ ….
    يقول الله تبارك وتعالى: (.. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم) يونس 23.

    وقال تعالى أيضا: (.. إنه لا يحب الظالمين) الشورى 40.

    لقد قيل قديما: «يستطيع طاغية حاكم أن يبني قصرا من جماجم الأحرار، ولكنه لن يأوي إليه ليلة هادئ البال..». فبعبع جيش الكرامه يقض مضجعك وتقفز من نومك مذعور …. ادير قهوه وادير فطور

    رد

  • شى ايدوخ شغل الشايب يابشا ولد اغا كلم عمك ارودغان بلكى اديرلك حل لمن تبى تشكى هم ايدوروا فيك انت وجماعتك من مجزرة غرغور لحرق المطار واللى درته فى تاورغا ورشفانه ودق على هل المنوال٠ انت اللى جبت الاتراك والطليان ومعقبت حد واما عزمت عليه ايجى وياخذ اللى يبيه ياخاين لعنة الله عليك وعلى السويحلى وكل الخونه اللى على شاكلتك٠ ويجب ان تعرف ان كل الليبين يكرهوكم الان يا مصاريت حتى الشراقه اللى اعتقدوا انكم رجاله رموا حيطتكم بعد ماشافوا نذالتكم٠

    رد