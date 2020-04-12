“مكافحة الفساد”: وزارة الاقتصاد في حكومة “السراج” لم تتخذ إجراءات عاجلة لتأمين احتياجات السوق الليبي

يبدو أن حلقات مسلسل الفشل الذي تؤديه حكومة فائز السراج في إدارة الأزمة تجاه محاربة وباء فيروس كورونا مازالت حلقاته مستمرة، حيث ذكرت لجنة الأزمة والطوارئ التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأحد، أن اللجنة الفنية التي تتولى دراسة تداعيات جائحة كورونا لم تقدم أي مقترحات أو آليات بشأن توريد المخزون السلعي، منذ تشكليها من قبل وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق.

وقالت اللجنة في إيجازها الأسبوعي، إن وزارة الاقتصاد في حكومة “السراج” لم تتخذ الإجراءات العاجلة المتعلقة بتأمين احتياجات السوق الليبي والمخزون السلعي لمواجهة هذه الأزمة.

وأوضحت اللجنة، أن ما تسمى وزارة الاقتصاد في حكومة “الوفاق” لم تعمم بيانات السلع الغذائية الأساسية والمواد الطبية ومستلزماتها وبيانات الشركات الموردة للجهات ذات الاختصاص وخاصة جهاز الحرس البلدي.

وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة من وزير اقتصاد “السراج”، قدمت توصيات بضرورة التعجيل بفتح الاعتمادات المستندية من قبل المصرف المركزي، دون تقديم مقترحات بالكميات والأصناف للسلع المطلوب توريدها ودون تقديم معايير لضبط فتح الاعتمادات المستندية.

يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالبت في وقت سابق، حكومة فائز السراج بمنع تهريب المستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالوقاية من مرض كورونا إلى خارج الأراضي الليبية.

وذكرت الهيئة في خطابات وجهتها إلى ما تدعى وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق ووزارة داخلية فتحي باشاغا ومصلحة الجمارك، أنه تلاحظ قيام بعض التجار بعملية سحب للمستلزمات الضرورية الخاصة بالوقاية من “كورونا” من سوق الأدوية والمعدات الطبية والصيدليات.

ودعت الهيئة في خطاباتها إلى الجهات المذكورة، والتي اطلعت عليها “الساعة 24″، إلى اتخاذ اللازم لمنع تهريب الكمامات الطبية بجميع أنواعها، إضافة إلى البدل الخاصة بغرف العمليات والعناية الفائقة والكحول الطبية بجميع أنواعها والسوائل المعدة للحماية الشخصية مثل معقمات اليد الطبية والتجارية.