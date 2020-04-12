خارجية النواب: قطع المياه عن طرابلس  فعل إجرامي  يستوجب أشد العقوبات

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي قطع المياه عن مدينة طرابلس وضواحيها مما تسبب فى أزمة إنسانية لسكانها منذ إسبوع.

وقال يوسف العقورى رئيس اللجنة، فى بيان للمجلس اليوم الأحد، إن اللجنة تؤكد أن هذه الأفعال مجرمة بموجب نصوص القانون الليبي للعقوبات وخارجة عن الأعراف المحلية والإنسانية وتستوجب أشد العقوبات ضد مرتكبيها وتحمل اللجنة الفاعلين مسؤولية الأزمة الإنسانية الناتجة عن ذلك .

ودعت اللجنة إلى الفتح الفوري لإمدادات المياه والكهرباء خاصة فى ظل أزمة وباء كورونا والتي تعد المياه والكهرباء من الضروريات للتصدى لهذا الواء .

وشدت اللجنة على ضرورة الحفاظ على إمدادات المياه والكهرباء والمرافق المرتبطة بهم لصالح جميع الليبين دون استثناء، مجددة ندائها لليبيين بالتكاتف وتنسيق العمل المشترك فى وجه وباء كورونا الذي يهدد الجميع وإعطاء الأولوية القصوى لمكافحة ذلك الوباء الخطير.