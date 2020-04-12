اللواء سالم الرفادي آمرا لمنطقة طبرق العسكرية

جرت صباح اليوم الأحد بمنطقة طبرق العسكرية مراسم التسليم والاستلام بين آمر المنطقة السابق اللواء هاشم بورقعة والآمر الجديد اللواء سالم الرفادي.

وقالت المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية إن مرسام التسليم والاستلام جرت بإشراف لجنة مكلفة من قبل القيادة العامة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللواء سالم الرفادي أكد على فور توليه مهام منصبه حرص منطقة طبرق العسكرية على النسيج الاجتماعي للمنطقة، مشددا على أنه لن يسمح لأي أحد أيا كان أن يهدد الأمن بتهريبه للهجرة غير الشرعية أو غيرها.

حضر مراسم التسليم والتسلم ضباط وضباط صف وجنود منطقة طبرق العسكرية.

يشار إلى أن اللواء سالم الرفادي كان عام 2014 آمرًا لمنطقة طبرق العسكرية قبل أن يكلف آمرًا لمجموعة عمليات عمر المختار القتالية.

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