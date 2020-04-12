المسماري: الجيش يسيطر على بوابة بوقرين الغربية

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن الجيش سيطر على بوابة بوقرين الغربية.

وأكد المسماري في صفحته “فيسبوك”، أن الجيش الوطني “عثر على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في منطقة بوقرين بعد هروب العدو”.

وكان الجيش الوطني دفع بتعزيزات من سرية الكورنيت التابعة لكتيبة طارق بن زياد لتنفيذ مهام عسكرية في محاور القتال شرق مدينة مصراتة وتحديدا في محيط منطقة بوقرين.

وذكرت الشعبة يوم أمس أن مقاتلات السلاح الجوي شنت سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها عددا من المواقع منها تمركزات للتشكيلات المسلحة في شيل أم اخراب، ومواقع أخرى خصصت لتخزين الأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية جنوب بوقرين.

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