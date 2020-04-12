الحاسي يعلن نتائج 14 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا ويوضح اخر المستجدات

اصدر نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي ايجازاً صحفياً اليوم الاحد يوضح اخر مستجدات فيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، معلناً نتيجة 14 حالة اشتباه جديدة بالفيروس.

وإكد الحاسي أن الوضع الوبائي المحلي لازال جيدا، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة، مشيراً إلى أن العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة، وتم إجراء التحاليل لها بمعمل covid-19 عددها 203 حالات.

وأضاف الحاسي أنه ومنذ السابعة من مساء أمس وحتى السابعة من مساء اليوم أجريت التحاليل لأربعة عشر حالة مشتبه بها وكانت جميعها سالبة.

وافاد الحاسي أن عدد 199 عينة كانت نتائجها سالبة منذ بداية الأزمة، فيما عدد 4 عينات كانت نتيجتها موجبة وهي الحالة الصفرية ومخالطيه الثلاثة، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أربعة حالات موجبة مصابة بالفايروس للان.

وأشار الحاسي إلى أنه خلال الأربعة الأيام الماضية على مدى 98 ساعة متواصلة تمكنت اللجنة من التحكم في البؤرة الوبائية، شاكراً جميع الفرق بمختلف الجهات التي تتبعها والتي شاركت في التحكم في البؤرة الوبائية.

وقال الحاسي أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحالة الصفرية حيث يخضع للحجر الطبي في مستشفى الهواري وحالته مستقرة ويتماثل للشفاء ويشكر جميع الأطباء والأطباء المساعدين والتمريض والخدمات القائمين على حالته والمخالطين له الذين تبين إصابتهم بالمرض، وندعو الله لهم بالشفاء.

وتقدم الحاسي بالشكر لفرق الإصحاح البيئي الذي يعملون على تطهير شاحنات نقل البضائع وتعقيمها في البوابات، خصوصا في غرب بنغازي.

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