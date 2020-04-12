تفاصيل العملية الخاطفة للجيش الليبي في بوقرين شرق مصراتة (صور)

تمكنت قوات الجيش الليبي، اليوم الأحد، من أسر عدد كبير من المقاتلين التابعين لقوات الوفاق ومن بينهم مرتزقة سوريين وأتراك، وذلك خلال تقدمات الجيش الليبي في منطقة الهيشة “بوقرين” جنوب شرق مدينة مصراتة.

وقال مصدر عسكري- فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن الجيش الليبي نفذ اليوم عملية خاطفة في منطقة بوقرين كُلفت بها عناصر القوات الخاصة، وكانت العملية متمثلةً في تنفيذ ضربة إستباقية لقوات الوفاق التي كانت تتحشد لشن هجوم على منطقة الجفرة.

وتابع المصدر، “وبالفعل تقدمت قوات الجيش الليبي وسيطرة علي منطقة بوقرين ودحرت الإرهابيين والأتراك، وطيرانهم المسير، وتم القبض علي عدد كبير منهم باليد بعد فرارهم وسط ضربات الجيش المحكمة، ومن ثم تراجعت الوحدات المتقدمة من القوات الخاصة من محيط منطقة بوقرين بعد إنجاز المهمة الخاطفة المكلفة بها”، بحسب قوله.

وأكد المصدر، أن المهمة تمت بنجاح كبير وفي وقت قياسي، ونتج عنها تشتيت لقوات الوفاق وأسر عدد منهم وإسترداد الكثير من الذخائر والأسلحة المتنوعة.