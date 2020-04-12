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سقوط طائرة عمودية تابعة للجيش الوطني في الوشكة ومقتل طاقمها – اسماء

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكدت مصادر مطلعة سقوط طائرة عمودية تابعة للجيش الوطني الليبي من نوع M35 بسبب خلل فني في منطقة الوشكة جنوب شرق مصراتة، ما ادى إلى مقتل طاقمها.

وقالت المصادر أن طاقم الطائرة العمودية مكون من: المقدم السنوسي الدرسي، الملازم عادل الزوي والمهندس جمعة العبيدي.

ولم يتسن للمشهد الليبي التأكد من صحة الانباء من مصادر مستقلة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط منطقة الهيشة الجديدة (ابوقرين) جنوب شرق مصراتة.

وأكد المسماري في تصريحات صحفية  سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي على مناطق وادي زمزم و القداحية والبوابة العربية لابوقرين.

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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • نحسبهم من الشهداء احياء عند ربهم يرزقون هنيئا لهم

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  • للمرة الثالثة على التوالي يتم إسقاط طائرات الجيش الليبي ونرى أنهم ليبيون ليسوا بطيران إماراتي ولا مرتزقة فاغنر ولا فرنساوي ولا مصري ، يا مليشيات تركيا يا طيران تركي مسير ومرتزق أمريكي اللهم تقبل جنودنا عندك من الشهداء

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