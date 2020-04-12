حفر عدة آبار في بلدية الكفرة لسد العجز في المياه

العنوان_الكفرة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الانمائي و بالتعاون مع بلدية الكفرة عن البدء في مشروع حفر آبار مياه في البلدية .

وأشار ت بلدية الكفرة عبر صفحتها على فيسبوك أن الحفر سيكون لبئر (بعمق 300 م) بمقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وبئر (بعمق 400 م) بمنطقة الهواري (حي العوادل ) .

ونوهت البلدية إلى أن زيارة الموقع سوف تكون يوم الخميس المقبل على تمام الساعة 10 صباحاً بمقر الشركة وأخر موعد لتقديم العروض هو 30/04/2020 .

وتعاني مدينة الكفرة والمناطق المجاورة لها لأزمة في المياه وكانت بلدية الكفرة قد أعدت خطط لحفر عدة آبار لإمداد المدينه بالمياه .