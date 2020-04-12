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قنونو يتحدث عن استدراج قوات «القيادة العامة» في أبو قرين وتنفيذ 12 ضربة جوية

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن مقاتلين من «الجنجويد» وما يعرف بفصيل «مناوي الدارفوري»، وقوات من القيادة العامة تقدمت إلى منطقة أبوقرين، مشيرا إلى أن قوات الوفاق «تراجعت تكتيكيا من تمركزاتها الأمامية»، لعلمها قبل يومين بموعد تقدم هذه القوات.

وأضاف قنونو، خلال إيجاز صحفي اليوم الأحد، أن قوات القيادة العامة «ابتلعت الطعم»، حيث استدرجوا في شوارع أبوقرين ومناطقها المفتوحة، ثم أطلقت قوات الوفاق هجوما مضادا من كافة المحاور.

المسماري: فقدنا طائرة حربية ومقتل طاقمها بالكامل

وأوضح قنونو، إن سلاح الجو الليبي التابع للوفاق نفذ اثنتي عشرة ضربة جوية دقيقة استهدفت مدرعات وعربات جراد ومنصات صواريخ، مشيرا إلى فرار من وصفهم بـ« المرتزقة تاركين خلفهم جثث قتلاهم، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد».

وفي وقت سابق اليوم أعلن الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، السيطرة على بوابة أبو قرين الغربية، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار المسماري، في منشور آخر، إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في منطقة أبوقرين (جنوب شرق مصراتة).

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • كلام حمار من الناحية العسكرية ويفضح اكاذيبكم عدد قتلاكم من المصاريت نتيجة ضربات المقاتلات الحربية للجيش الوطنى الذى غنم واسر عدد كبير من المرتزقة السوريين وكما تعودنا من القنونو الكذب ان يقلب الكلام فما فعله الجيش الوطنى فيهم ينسبه للمليشيات والكل يعرف ان الطائرات المسيرة تسقط بسهولة بانظمة الدفاع الجوى ولا يمكنها حسم اى معركة بخلاف الطائرات المقاتلة وضرباتها القوية

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  • لك مده غائب نحسابك تبت عن الكذب واذا بك تجيب كذبه لم يسبق لك ان آتيت بها وهي أستدراجكم للجيش ثم القضاء عليه قضاء مبرم

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  • من سوابق قنونو الكذاب مايثير السخرية لما قال اسقطنا طائرة مسيرة لحفتر واتضح انها طائرة مسيرة ايطالية اسقطها الجيش الوطنى ومن اكاذيبه ايضا ايام موقعة الفيل انهم لايزالوا يسيطروا على الحقل بعد سحقهم وقتل الجيش لقائد المليشيات والسيطرة على الجنوب بالكامل ومن اكاذيبهم ايضا انهم سيطروا على الوطية واتضح كذبه وسيطرة الجيش بعدها على 5 مدن واخر كذبة له فى شهر ابريل المفترج تتناقض مع اكاذيب اخوانه من ان الجندويد والروس انسحبوا رغم ان الجندويد والروس اوهام اخوانية للتغطية على جلبهم لمرتزقة من سوريا تم اسر عدد منهم ولم نسمع عن اسر اى جندويدى واحد اثناء هذه الخزعبلات الاخوانية التى نتج عنها خسائر فادحة للمصاريت وهم يرون بانفسهم عدد قتلاهم كما ان من يستدرج قوات لكمين يتقدم بعدها بعد تدمير هذه القوات فهل تقدمتم شبر واحد ياحمار بالطبع لا لانك غبى وكذاب كالعادة

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  • ياقنونو سلم لي علي عبدالرحمن السويحلي حيث قال نستمدوا من ماضي جهاد الاجداد القوه في تصدينا للجيش الليبي وسنلقنه درس… بالله عليك قول له قبل مايرقد هذا هو تاريخ اجداد عبدالرحمن قد وشهد شاهدا منهم وهو علي الصلابي ¤¤¤ ويذكر علي الصلابي في كتابه “تاريخ الحركة السنوسية في افريقيا” عن استلاء رمضان السويحلي على قافلة دعم من الاتراك ارسلت للسيد احمد الشريف اثناء الحرب التركية الايطالية (1911-1912)، حيث ارسل لها رمضان السويحلي من يقطع طريقها واستولى عليها واعدم جميع من فيها. واثناء معركة القرضابية (28 ابريل 1915) كلف رمضان السويحلي بحماية قوافل امدادات الجيش الايطالي، وحين تأكد للسويحلي أن المجاهدين بقيادة صفي الدين السنوسي قد رجحت كفتهم بالنصر غير رأيه وانقلب على الطليان وأمر رجاله بقتل من التجأ إليهم من الايطاليين واستولى على القافلة الإيطالية التى كان يحرسها! ارسل السيد صفي الدين السنوسي رسل للتفاوض مع رمضان السويحلي بعدما نهب الاخير الغنائم من اسلحة وذخائر واستأثر بها فما كان منه إلا ان قتل الرسل دون اي اعتبار للاعراف المتبعة في احترام الرسل! وقام بطرد صفي الدين السنوسي من مناطق نفوذه في مصراته وماحولها. يقول ابن اقليم طرابلس الشيخ محمد الأخضر العيساوي في كتابه “رفع الستار عن كتاب عمر المختار”؛ الذي تم نشره عام 1936 بمصر في الصفحة 25 الى الصفحة 53، وهو يدعم ما كتبه فى مؤلفه بما استقاه شخصيا من قاضى مصراته الشيخ محمد بن حسين عبد الملك والذي عاصر السويحلي، حيث فصل فى مؤلفه جرائم رمضان السويحلي تجاه برقة، وكيف أنه شنق كل من يرى أنه يمت للحركة السنوسية من البرقاويين بأي صله، مثل شنقه لفضيلة الشيخ عبدالله الأشهب، والشيخ أحمد التواتي، والسيد مفتاح الزوي، والسيد عبداللطيف العبيدي، وذبحه لفضيلة الشيخ محمد سعد العوامي، ذبح الشاة، لا لشئ إلا لأنه من علماء الحركة السنوسية، وتجرأ ومر بمصراته مرور عابر سبيل بدون علمه. وعن محاولة غزو السويحلى لبرقة، حيث يقول عنها الشيخ العيساوي وبالنص: “لذلك كاتب السيد أحمد الشريف، رمضان السويحلي، لعله ينتهي عن غيه، فما كان من السويحلى إلا أن جرد جيشاً بقيادة رمضان الورفلي، وجاء غازياً (لبرقة)، حتى وصل ضواحي اجدابيا، فخرجت قوة من السنوسيين، بقيادة الشريف الحرنه (المغربى)، أحد الضباط السنوسيين المشهورين، فردهم على أعقابهم، ولكنه قتل في معركة بئر بلال غرب اجدابيا، وخلفه أخوه المهدي الحرنه (المغربى)، إلى أن أرجعوا إلى حدودهم”؛ كان هذا عام 1916. ثم مالبث ان تحول صراعه ناحية عبدالنبي بالخير لعدم توقيع الاخير على صلح بن يادم مع الطليان، حيث كان السويحلي عاجز عن السيطرة على بني وليد نظراً لوجود بالخير مترأساً لها. وعندما علما السويحلي بتعاقد الطليان مع بالخير جن جنونه واقسم ان يغزو بني وليد للقضاء على بالخير. إستغل الطليان هذه الخلافات والاطماع الشخصية للسويحلي وطلبو منه الهجوم على بني وليد. وعند هجومه عليها خسر أغلب رجاله وتم القبض عليه وقطع راسه في 24 اغسطس 1920، وارسل في قفة الى الحاكم الايطالي. حيث دفن راس الخائن وباقي جثته في مكانين مختلفين ومجهولين. يا له من تاريخ مشرف

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  • يتصور قنونو النونو انه يخاطب خرفان غبية بلا عقل مثل الخروف السنى مندوب الخوان بالامم المتحدة اضحك الجميع على غباوته عندما قال ان الجندويد هم من يغلقوا ابار النفط رغم ان من قبله مباشرة قالت المندوبة الامريكية اطلب من الجيش الوطنى الليبى ان يفتح ابار النفط .وبالطبع اى واحد عنده ذرة عقل يعرف ان الدول الكبرى لا تهتم بكلام امعة فلديها اجهزة مخابرات ترصد كل شئ وحتى ان كان قنونو يريد ان يعيش الخوان فى اوهام فان الحقائق واضحة ولو صدقوا كلامهم من قبل لكانت المليشيات فى طبرق ولكن الواقع ان المعارك على مشارف مصراطة وفى عمق طرابلس عيب ياقنونو عيب يالولو فالمصاريت يولوا على قتلاهم ويسخروا من غباوتك

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