المصرف التجاري يطمئن عملاء فرع أبوقرين

أعلن المصرف التجاري الوطني لكافة عملاء فرع منطقة أبوقرين، الذي تعرض لأضرار جسيمة إثر اشتباكات بين قوات الجيش الوطني والجماعات المسلحة السبت، أن كل بياناتهم الشخصية وبيانات الأرصدة محفوظة ولا خطر عليها.

وأشارت إدارة المصرف في إعلان نشرته بصفحتها في موقع “فيسبوك”، إلى أن كافة العملاء التابعين للفرع المتضررين، يمكنهم القيام بالإجراءات المصرفية من أي فروع أخرى في عموم ليبيا.

وكانت إدارة المصرف وجهت عملاءها في مطلع الشهر الجاري لاستخدام تطبيق “موبي مال” للاستفادة من محفظة السداد الإلكترونية التي تقدمها بالشراكة مع شركة المدار الجديد، وذلك لإتمام عمليات الشراء بما قيمته 3000 دينار شهريا من خلال 700 نقطة بيع.

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