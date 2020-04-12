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المصرف التجاري يطمئن عملاء فرع أبوقرين

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المصرف التجاري الوطني لكافة عملاء فرع منطقة أبوقرين، الذي تعرض لأضرار جسيمة إثر اشتباكات بين قوات الجيش الوطني والجماعات المسلحة السبت، أن كل بياناتهم الشخصية وبيانات الأرصدة محفوظة ولا خطر عليها.

وأشارت إدارة المصرف في إعلان نشرته بصفحتها في موقع “فيسبوك”، إلى أن كافة العملاء التابعين للفرع المتضررين، يمكنهم القيام بالإجراءات المصرفية من أي فروع أخرى في عموم ليبيا.

وكانت إدارة المصرف وجهت عملاءها في مطلع الشهر الجاري لاستخدام تطبيق “موبي مال” للاستفادة من محفظة السداد الإلكترونية التي تقدمها بالشراكة مع شركة المدار الجديد، وذلك لإتمام عمليات الشراء بما قيمته 3000 دينار شهريا من خلال 700 نقطة بيع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ياقنونو سلم لي علي عبدالرحمن السويحلي حيث قال نستمدوا من ماضي جهاد الاجداد القوه في تصدينا للجيش الليبي وسنلقنه درس… بالله عليك قول له قبل مايرقد هذا هو تاريخ اجداد عبدالرحمن قد وشهد شاهدا منهم وهو علي الصلابي ¤¤¤ ويذكر علي الصلابي في كتابه “تاريخ الحركة السنوسية في افريقيا” عن استلاء رمضان السويحلي على قافلة دعم من الاتراك ارسلت للسيد احمد الشريف اثناء الحرب التركية الايطالية (1911-1912)، حيث ارسل لها رمضان السويحلي من يقطع طريقها واستولى عليها واعدم جميع من فيها. واثناء معركة القرضابية (28 ابريل 1915) كلف رمضان السويحلي بحماية قوافل امدادات الجيش الايطالي، وحين تأكد للسويحلي أن المجاهدين بقيادة صفي الدين السنوسي قد رجحت كفتهم بالنصر غير رأيه وانقلب على الطليان وأمر رجاله بقتل من التجأ إليهم من الايطاليين واستولى على القافلة الإيطالية التى كان يحرسها! ارسل السيد صفي الدين السنوسي رسل للتفاوض مع رمضان السويحلي بعدما نهب الاخير الغنائم من اسلحة وذخائر واستأثر بها فما كان منه إلا ان قتل الرسل دون اي اعتبار للاعراف المتبعة في احترام الرسل! وقام بطرد صفي الدين السنوسي من مناطق نفوذه في مصراته وماحولها. يقول ابن اقليم طرابلس الشيخ محمد الأخضر العيساوي في كتابه “رفع الستار عن كتاب عمر المختار”؛ الذي تم نشره عام 1936 بمصر في الصفحة 25 الى الصفحة 53، وهو يدعم ما كتبه فى مؤلفه بما استقاه شخصيا من قاضى مصراته الشيخ محمد بن حسين عبد الملك والذي عاصر السويحلي، حيث فصل فى مؤلفه جرائم رمضان السويحلي تجاه برقة، وكيف أنه شنق كل من يرى أنه يمت للحركة السنوسية من البرقاويين بأي صله، مثل شنقه لفضيلة الشيخ عبدالله الأشهب، والشيخ أحمد التواتي، والسيد مفتاح الزوي، والسيد عبداللطيف العبيدي، وذبحه لفضيلة الشيخ محمد سعد العوامي، ذبح الشاة، لا لشئ إلا لأنه من علماء الحركة السنوسية، وتجرأ ومر بمصراته مرور عابر سبيل بدون علمه. وعن محاولة غزو السويحلى لبرقة، حيث يقول عنها الشيخ العيساوي وبالنص: “لذلك كاتب السيد أحمد الشريف، رمضان السويحلي، لعله ينتهي عن غيه، فما كان من السويحلى إلا أن جرد جيشاً بقيادة رمضان الورفلي، وجاء غازياً (لبرقة)، حتى وصل ضواحي اجدابيا، فخرجت قوة من السنوسيين، بقيادة الشريف الحرنه (المغربى)، أحد الضباط السنوسيين المشهورين، فردهم على أعقابهم، ولكنه قتل في معركة بئر بلال غرب اجدابيا، وخلفه أخوه المهدي الحرنه (المغربى)، إلى أن أرجعوا إلى حدودهم”؛ كان هذا عام 1916. ثم مالبث ان تحول صراعه ناحية عبدالنبي بالخير لعدم توقيع الاخير على صلح بن يادم مع الطليان، حيث كان السويحلي عاجز عن السيطرة على بني وليد نظراً لوجود بالخير مترأساً لها. وعندما علما السويحلي بتعاقد الطليان مع بالخير جن جنونه واقسم ان يغزو بني وليد للقضاء على بالخير. إستغل الطليان هذه الخلافات والاطماع الشخصية للسويحلي وطلبو منه الهجوم على بني وليد. وعند هجومه عليها خسر أغلب رجاله وتم القبض عليه وقطع راسه في 24 اغسطس 1920، وارسل في قفة الى الحاكم الايطالي. حيث دفن راس الخائن وباقي جثته في مكانين مختلفين ومجهولين.

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