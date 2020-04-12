«العليا لمكافحة كورونا ببنغازي»: استمرار تطبيق حظر التجول حتى يوم الأربعاء المقبل

أعلن الناطق باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بمدينة بنغازي، الرائد مجدي العرفي، أن تطبيق حظر التجول سيستمر بنفس الآلية المتبعة حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأكد «العرفي» خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، على “استمرار عدم التنقل بين المدن باستثناء الشاحنات التي تحمل السلع وما له علاقة مباشرة بحياة المواطنين”.

وكان رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي، قد أعلن اليوم الأحد بيانات وإحصائيات فيروس كورونا، حيث قال في البيان رقم 23 للجنة، إن” الوضع الوبائي المحلي لازال جيدا، وجميع نقاط الرصد مفعلة، والعدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة، وتم إجراء التحاليل لها بمعمل covid-19 عددها 203 حالات”.

وتابع «الحاسي»، منذ السابعة من مساء أمس وحتى السابعة من مساء اليوم أجريت التحاليل لأربعة عشر حالة مشتبه بها وكانت جميعها سالبة، و 199 عينة كانت نتائجها سالبة منذ بداية الأزمة، إضافة إلى 4 عينات كانت نتيجتها موجبة وهم الحالة الصفرية ومخالطيه الثلاثة، أي أننا لم نسجل غير أربعة حالات موجبة مصابة بالفيروس.

وأضاف، خلال الأربعة الأيام الماضية على مدى 98 ساعة متواصلة تمكنا ولله الحمد من التحكم في البؤرة الوبائية، متابعا، أجريت اتصالا هاتفيا بالحالة الصفرية حيث يخضع للحجر الطبي في مستشفى الهواري وحالته مستقرة ويتماثل للشفاء ويشكر جميع الأطباء والأطباء المساعدين والتمريض والخدمات القائمين على حالته والمخالطين له الذين تبين إصابتهم بالمرض، وندعو الله لهم بالشفاء.