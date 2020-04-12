هذا ما جاء فى الإيجاز الصحفي لـ قنونو عن يوم الأحد

قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إنه “خلال اليومين الماضيين وردت المعلومات من مصادرنا ومراصدنا عن موعد تقدم لقوات الجيش الليبي على منطقة أبوقرين، فتم وضع الترتيبات العسكرية للمواجهة، مضيفا: “كان من المهم امتصاص الهجوم لاستدراجهم ثم الإطباق عليهم”

وأضاف قنونو، أن قوات الجيش الليبي تقدمت على منطقة أبوقرين، فتراجعت قوات الوفاق تكتيكيا من نقاط تمركزها الأمامية، متابعا: “أطلقت قواتنا هجومها المضاد الكاسح من كافة المحاور”

وأفاد، بأن طيران الوفاق نفّذ 12 ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ، مردفا: “فر من استطاع الفرار، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد”

وأردف: “إن الملحمة البطولية لقواتنا اليوم في أبوقرين أعادت للذاكرة تلك الملاحم الخالدة التي سطرها الليبيون الأبطال في ذات المنطقة ضد تنظيم داعش الإرهابي”