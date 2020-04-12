اخبار ليبيا الان

هذا ما جاء فى الإيجاز الصحفي لـ قنونو عن يوم الأحد

تم النشر منذُ 39 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إنه “خلال اليومين الماضيين وردت المعلومات من مصادرنا ومراصدنا عن موعد تقدم لقوات الجيش الليبي على منطقة أبوقرين، فتم وضع الترتيبات العسكرية للمواجهة، مضيفا: “كان من المهم امتصاص الهجوم لاستدراجهم ثم الإطباق عليهم”

وأضاف قنونو، أن قوات الجيش الليبي تقدمت على منطقة أبوقرين، فتراجعت قوات الوفاق تكتيكيا من نقاط تمركزها الأمامية، متابعا: “أطلقت قواتنا هجومها المضاد الكاسح من كافة المحاور”

وأفاد، بأن طيران الوفاق نفّذ 12 ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ، مردفا: “فر من استطاع الفرار، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد”

وأردف: “إن الملحمة البطولية لقواتنا اليوم في أبوقرين أعادت للذاكرة تلك الملاحم الخالدة التي سطرها الليبيون الأبطال في ذات المنطقة ضد تنظيم داعش الإرهابي”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ماضيكم أسود فلن يكون حاضركم ناصع البيان صفحات سوداء في تاريخ أهلنا في غرب ليبيا – بندة عاكف امسيك الغرياني: من منا لا يذكر بندة عاكف امسيك التى جندها الاحتلال الإيطالى لتكون عونه فى السيطرة على الليبيين وتنفيذ اجندة الإحتلال بحذافيرها، كان كل اعضائها من الليبيين المتعاونيين مع المحتل الغاشم الذين باعوا وطنهم وشعبهم ودينهم وكرامتهم مقابل ليرات ايطالية وثناء العدو وليمارسوا ساديتهم على اخوتهم فى الوطن! لقد غيروا حتى دينهم ووضعوا قلادة الصليب فى اعناقهم, يقول احدهم: “اعرف احفاد احدهم وكانت عنده مناسبة فرح وكان الحضور يقتصر على العريس واخوته وعند استجلاء حقيقة الأمر تبين ان جد هذا العريس كان من ضمن بندة عاكف وكان ان نبذ ابناؤه واحفاده من قبل الجميع!” عند سيطرة المانيا على ليبيا وعودة ليبيا من جديد الى الاحتلال الايطالي, جاءت بندة عاكف امسيك الى برقة لكي تساعد الايطاليين على احكام سيطرتهم على الاقليم. عرفت بقسوتها في تعاملها مع اهالي برقة. تم تشكيل هذه البندة “او العصابة” بعناصر من الخونة الليبيين من طرابلس وضواحيها وتجهيزها وتسليحها من قبل الطليان, حيث قدر عدده بـ 14000 ليبي. ووضعوا على راس قيادتها “عاكف امسيك الغرياني” الذي اظهر استعداده لاداء المهمة وتنفيذها بالصورة المطلوبة. لدرجة عرفت معها تلك العصابة باسمه “بندة عاكف”، وذاعت شهرتها السيئة بهذا الاسم. كما عرفت ايضا عند اهالي برقة باسم “فرقة بوحبلة”، والحبلة بالعامية تعنى العصا الغليظة التي كانوا يضربون بها ضحاياهم عندما لا تكون ثمة حاجة لاستعمال الاسلحة النارية! ومن الطرائف التي تحكى عن كبار السن من مشائخ برقة الذين عاصروا تلك الحقبة المشينة: عندما استعصى على بندة عاكف السيطرة خصوصا في المناطق الجبلية الكثيرة الغابات قال عاكف امسيك للايطاليين “لو كان اتنحوا الكراديم والغثر نكمشوهم كمش” أي المعنى من كلامهم لو كان من الممكن تنحيت الجبال والغابات نقبض على المجاهدين جميعا. ايضا هي التي قتلت المجاهد يوسف بورحيل المسماري وقطعت رأسه واصبحت تردد: “اشبح يا بودور غزير .. بندة عاكف وايش تدير!”. كان ظاهر بندة عاكف البحث عن الاسلحة التي اصبحت في حوزة اهل برقة عند انسحاب الطليان وسيطرة الجيش البريطاني على الاقليم، وكان باطنها الانتقام والعقاب للسكان على ما فعلوه بالايطاليين في فترة انسحابهم. ارتكبت هذه البندة اعمالاً وحشية يندى لها الجبين. وظلت تعيث فسادا في برقة، لدرجة انها فاقت وحشية الايطاليين انفسهم! في نوفمبر 1942 حقق الجيش الثامن البريطاني بقيادة مونتوغمري انتصاره على المانيا في معركة العلمين. اضطر رومل الى الانسحاب بفيلقه الافريقي غرباً تحت ضربات الجيش الثامن. وهكذا سقطت برقة وطرابلس الغرب في قبضة الاحتلال العسكري البريطاني، اما فزان فقد قام باحتلالها في نفس الفترة الجنرال الفرنسي لكليرك زاحفا اليها من تشاد. هرب الايطاليين ووصلوا إلى ايطاليا حتى قبل أن تدخل مقدمة الجيش الثامن طرابلس، وتركوا عملاءهم يواجهون مصيرهم البائس الذي يستحقونه دون اكتراث كما هي عادة الاستعمار دائما ان يفعل بعملائه. ومن بين هؤلاء العملاء، كان عاكف امسيك الغرياني، الذي التقطته المخابرات البريطانية مع عصاته التي يهش بها على الماعز عندما كان متخفيا في زي راعي! ثم اودعته سجن الحصان الابيض قبل ان يتحول الى لونه الاسود، بثمانية وعشرين عاما على وجه الدقة والتحديد. وقد عاش معظم سنوات سجنه بالقسم العاشر الذي يقع في منتصف السجن، بجوار المشنقة والكنيسة الصغيرة التي تحولت إلى مسجد. وظل هناك إلى فترة السنوات الأولى من بداية استقلال ليبيا عام 1951 دون محاكمة، رأفة بالآخرين وبعوائلهم، لأن محاكمته لو عقدت لجـرت إليها الكثيرين. وحين مرض مرضه الاخير، نقل على اثره إلى مستشفى طرابلس المركزي حيث مات هناك بعد عدة ايام, غير ماسوف عليه

    رد

  • هما اجدادكم كانوا من المرتزقة السوريين والاحتلال التركى ياغبى ولانك كذاب اشر وكلامك غير منطقى ولا يصدق طفل فى ابتدائى فكيف يستدرج مليشياوى الجيش الوطنى ويترك له كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر ويترك له اسرى كثر ويقتل منه كل هذا العدد اى كمين هذا خطط له حمار مخطط فهى كذبة ابريل مع انك بتكذب طول السنة بينما رواية الجيش لانها صادقة فتجدها منطقية طائرات مقاتلة قامت بضربات مكثفة على مواقع المليشيات فقتلت منهم 30 خروف راينا نعى عدد منهم معلن ثم تقدمت القوات المسلحة فقتلت ماتيسر منهم وفر الباقى وتركوا اسلحة ومعدات غنمها الجيش ووجد الفارون قوات الجيش فى انتظارهم واسروا ماتيسر منهم وبعد ان طهروا المنطقة اخذوا الغنائم وعادوا الى قواعدهم ومعهم الغنائم لينصبوا المصيدة من جديد واعترف الجيش بسقوط مروحية له وهذا خطأ عسكرى من الجيش لاستخدامه عمودية فى وجود انظمة دفاع جوى وعليه استخدام المقاتلة لقدرتها على المناورة والافلات من المنظومة بل وقصفها وتدميرها

    رد

  • يااخ زيدان قنونو حمار فى التاريخ وحتى فى العسكرية فهو كذاب هل من المعقول ان واحد طيار نظره ضعيف ويلبس نظارة سميكة واضح انه غشاش ولا عمرة ﻻكب طائرة يمكن ركب حمارة وقال انه طيار لانه حمار

    رد

  • كان ياما كان ايام زمان ايام حرب الخليج واحد قنونو كذاب اشر وزير اعلام العراق ايام صدام وكان يرتدى ملابس عسكرية وعقد مؤتمر صحفى فى اكبر فنادق بغداد وكان اسم هذا القنونو احمد سعيد الصحاف وقال فى اخر مؤتمر صحفى ان الجيش العراقى مجهز مفاجأة للامريكان العلوج وكانت المفاجأة دخول الامريكان بعد ساعة الفندق والجزبرة تنقل على الهواء وقبض الامربكان على الصحاف ثم افرجوا عنه لانه اتضح انه عميل لامريكا !!!

    رد

  • عفوا اسمه محمد وليس احمد سعيد الصحاف وهذا ماهو مكتوب للتعريف بع على الانترنت
    محمد سعيد الصحاف وزير خارجية وإعلام عراقي في عهد الرئيس السابق صدام حسين، أدار الحرب الإعلامية خلال الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ولم يكن من المطلوبين بعد سقوط النظام حيث سلّم نفسه للقوات الأمريكية وتم إطلاق سراحه فورا[2] ، ولقد غادر إلى الإمارات العربية المتحدة بطائرة خاصة أرسلت لنقله إلى هناك مع عائلته بأمر من الشيخ زايد، وكان ضليعا باللغة العربية ويُحسن استخدام مفرداتها في خطابه الدعائي، حيث وصف جنود الغزو الأمريكي بالعلوج وارتبط هذا اللفظ العربي باسمه في الصحافة الأجنبية إذ لم تتوفر له ترجمة غير عربية.[3][4]

    رد

  • هذه قدراته طياب الشاى من يومه كذاب اشر فلا تكثرو عليه ولا تصدقوا رتبته العسكرية فهى والعدم سواء ومنطقه لو قورن بطالب ابتدائي لوجدناه افضل منه مليون مرة من طياب الشاى قنونو .

    رد