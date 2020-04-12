غرفة عمليات الكرامة: 83 قتيلا و102 جريحا في صفوف الوفاق

أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، الأحد، نقلا عن مصادر من داخل مستشفى مصراته، بأن نتائج عمليات الجيش العسكرية البرية والجوية 83 قتيلا و102جريحا، في المواجهات بين السدادة وأبوقرين بمافيها الضربات الجوية.