غرفة عمليات الكرامة: 83 قتيلا و102 جريحا في صفوف الوفاق

أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، الأحد، نقلا عن مصادر من داخل مستشفى مصراته، بأن نتائج عمليات الجيش العسكرية البرية والجوية 83 قتيلا و102جريحا، في المواجهات بين السدادة وأبوقرين بمافيها الضربات الجوية.
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أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، الأحد، نقلا عن مصادر من داخل مستشفى مصراته، بأن نتائج عمليات الجيش العسكرية البرية والجوية 83 قتيلا و102جريحا، في المواجهات بين السدادة وأبوقرين بمافيها الضربات الجوية.
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جائحة الكرامة اكثر فتكا بخوان مصراطة من جائحة الكورونا ومن يريد انقاذ المصاريت فعليه بطرد الخوان شر خلق الله من المدينة وتسليم قنونو لغابة النصر لطرابلس ليوضع فى قفص البغبغان
من الملاحظ انه عندما يظهر المسمارى على قناة ليبيا الحدث نجد فى اليوم التالى انجاز مهم فى المرة الماضية راينا تحرير سرت فى 3 ساعات فما الذى سيتحرر اليوم زوارة ام الزاوية ام غريان ام طرابلس ام مصراطة !!!!
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