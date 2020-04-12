الإيجاز الصحفي العلمي للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا

أفاد رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، والمتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي، الوضع الوبائي المحلي بأنه لازال جيدا

وأوضح المتحدث الرسمي، في الإيجاز الصحفي، أن العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة، وتم إجراء التحاليل لها بمعمل covid-19 عددها 203 حالات.

وأشار رئيس اللجنة الطبية الاستشارية: منذ السابعة من مساء أمس، وحتى السابعة من مساء اليوم، أجريت التحاليل لأربعة عشر حالة مشتبه بها وكانت جميعها سالبة، وأن عدد 199 عينة كانت نتائجها سالبة منذ بداية الأزمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، عدد 4 عينات كانت نتيجتها موجبة وهن الحالة الصفرية ومخالطيه الثلاثة، ولم تسجل اللجنة غير أربعة حالات موجبة مصابة بالفيروس، موضحا أن اللجنة على مدار 98 ساعة، تمكنت من التحكم في البؤرة الوبائية.

وأعرب الدكتور أحمد الحاسي، عن شكره لجميع الفرق بمختلف الجهات التي تتبعها، والتي شاركت في التحكم في البؤرة الوبائية.

وأشار المتحدث الرسمي، أنه أجرى اتصالا هاتفيا، بالحالة الصفرية، حيث يخضع للحجر الطبي في مستشفى الهواري، موضحا أن حالته مستقرة ويتماثل للشفاء.

وقدّم رئيس اللجنة في الإيجاز الصحفي، الشكر لفرق الإصحاح البيئي، الذي يعملون على تطهير شاحنات نقل البضائع، وتعقيمها في البوابات، خصوصا في غرب بنغازي

وختم الدكتور أحمد الحاسي حديثه، بقوله: اللجنة الطبية الاستشارية دربت 16 عنصرا طبيا وطبيا مساعدا من سرت ودرنة ومخيمات تاورغاء على الرصد والتقصي، وأخذ العينات وارتداء الألبسة الواقية.

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