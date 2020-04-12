حريق بسوق المصرية في بنغازي وقوات الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران

اندلع حريق مساء الأحد، في سوق البدرية الذي يعرف بسوق المصرية بمنطقة أرض الحراسة، إذ تواصل قوات الدفاع المدني محاولات السيطرة على النيران، ومتابعة الآثار الناجمة.

وتوجّهت قوات كبيرة إلى مكان الحادث على رأسها قسم شرطة النجـدة ومركز شرطة الفويهات والدفاع المدني والأجهزة الأمنية والعسكرية.

وبحسب بيان لمديرية أمن بنغازي، سخّرت الغرفة الأمنية المشتركة بنغــازي جميع إمكانياتها من أجل السيطرة على الحريق، وعملت لعدة ساعات في إطفاء النيران الممتدة إلى عدد من المحلات التجارية، من خلال قوات بالدفاع المدني.

وأكدت الغرفة أن الجهات المختصة تُجري التحقيقات اللازمة في أسباب الحادث، بينما مازالت القوات والأجهزة المختصة تسعى للسيطرة على الحريق ومتابعة الآثار الناجمة.

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