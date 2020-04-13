مصادر: طيران مسير يشن غارات جوية في صبراتة

اكدت مصادر محلية وشهود عيان أن طائرة مسيرة تابعة للوفاق شنت قصفا جويا على مدينة صبراتة مع سماع أصوات المضادات الأرضية.

وقالت مصادر اعلامية أن الطائرة المسيّرة استهدفت غرفة مكافحة تنظيم داعش بمدينة صبراتة (الغرفة الامنية) .

وأشارت المصادر إلى أن قصفاً جوياً كثيفاً تتعرض له المدينة في هذه الاثناء.

وهذه هي المرة الأولى منذ اندلاع المعارك في المنطقة الغربية، تشن فيها طائرات الوفاق المسيرة غارات جوية على مدينة صبراتة التي تعترف بالجيش الوطني والحكومة الليبية المؤقتة وأدانت حكومة الوفاق في عدة مرات.

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