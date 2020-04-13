مكونات الجنوب: قررنا السماح بعودة تدفق المياه لفترة وجيزة

أعلنت مكونات الجنوب، عن عودة السماح بتدفق مياه النهر الصناعي، إلى العاصمة طرابلس، ومدن الشمال الليبي، لفترة وجيزة من الزمن.

وأوضح البيان، إن عودة تدفق المياه لفترة وجيزة، لإعطاء فرصة للجهود المبذولة للإفراج عن الدكتور القذافي علي القذافي المقرحي.

وأعرب بيان مكونات الجنوب الليبي، عن شكره لكل المنظمات الدولية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومركز الحوار الإنساني ومنظمة حقوق الإنسان النرويجية والسفارة الإيطالية بليبيا، في مساعيها للإفراج عن الدكتور المتخطف.

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