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مكونات الجنوب: قررنا السماح بعودة تدفق المياه لفترة وجيزة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مكونات الجنوب، عن عودة السماح بتدفق مياه النهر الصناعي، إلى العاصمة طرابلس، ومدن الشمال الليبي، لفترة وجيزة من الزمن.

وأوضح البيان، إن عودة تدفق المياه لفترة وجيزة، لإعطاء فرصة للجهود المبذولة للإفراج عن الدكتور القذافي علي القذافي المقرحي.

وأعرب بيان مكونات الجنوب الليبي، عن شكره لكل المنظمات الدولية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومركز الحوار الإنساني ومنظمة حقوق الإنسان النرويجية والسفارة الإيطالية بليبيا، في مساعيها للإفراج عن الدكتور المتخطف.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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