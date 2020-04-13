ننشر  أسماء جديدة من قتلى مليشيات مصراتة فى محور أبو قرين

كشف مصادر عسكرية لـ”الساعة24″ عن أسماء جديدة من قتلى مليشيات مصراتة فى محور أبو قرين، خلال اشتباكاتها مع القوات المسلحة الليبية أمس الأحد.

وأضافت المصادر، أن القتلى جميعهم من مدينة مصراتة وهم، سفيان الصيد، عبدالهادي بشير شكاب، أحمد إسماعيل المدهم، عبدالحميد الهش، عامر مفتاح عامر ، خضر عيسى خضر ، أحمد الطوراس ، سالم بن غزي .

من جهتها نعت مليشيات مصراتة، وفاة عناصرها إثر الاشتباكات التي تمت بين الجيش الوطني الليبي وبينها، حيث نشرت صفحة “مصراتة24″،على الفيس بوك،اسماء القتلى منهم وجاءت كالتالى:

1-محمد علي الحوتـي.

2-عبدالواحـــد هديــه.

3-محمـد جلال كريسته.

4-الصديق عبدالله أطلوبه.

5-أيــوب جحـا.

6-بشــير ابـو سـويــر.

7-الصغير عمر شلغوم.

8-عبدالرحمن اشتيوي.

9-خليـل علـي عيسي.

10-محمد حميد مانيطه.

11-بشــير كعــوان.

12-محمـد السريـتي.

و كشفت مصادر عسكرية بمحاور القتال فى بوقرين وطرابلس لـ”الساعة24″، عن حصيلة قتلى مليشيات مصراتة يوم السبت،على أيدي القوات المسلحة الليبية،بعد عدة اشتباكات أدت إلى تدمير غرفة عمليات المليشيات في بوقرين، مشيرة إلى أن إعداد القتلي من المليشيات خلال 48 ساعة، وما تم انتشالهم من تحت الركام أكثر من ” 30 ” قتيل ومن بينهم 14 قتيل من مسلحي مدينة مصراتة.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، قد أعلن أمس الأحد، أن الجيش الليبي سيطر على بوابة بوقرين الغربية، مشيرا فى إيجاز صحفي على صفحته أن القوات عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في منطقة بوقرين عقب فرار الميليشيات المسلحة.