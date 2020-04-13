مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل السيطرة على حريق «سوق المصرية»

أعلنت مديرية أمن بنغازي تفاصيل السيطرة على الحريق الذي شب بسوق البدرية، أو ما يعرف بسوق المصرية، حيث تواجدت الغرفة الأمنية المُشتركة بالمديرية عقب اندلاع الحريق بمنطقة أرض الحراسة، مساء الأحد.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية بنغازي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إيجاز صحفي، أن “قوات كبيرة على رأسها قسم شرطة النجدة ومركز شرطة الفويهات والدفاع المدني والأجهزة الأمنية والعسكرية، توجهت إلى منطقة الحادثة، وسخّرت الغرفة الأمنية المشتركة بنغــازي – مديرية الأمن جميع إمكانياتها من أجل السيطرة على الحريق، حيث عملت لعدة ساعات في إطفاء النيران الممتدة إلى عدد من المحلات التجارية، مُستعينة بالدفاع المدني”.

تابعت البلدية، أن الغرفة الأمنية المشتركة-مديرية الأمن، أكدت أن” الجهات المختصة تُجري التحقيقات اللازمة في أسباب الحادث”، مشيدة بالجهود الكبيرة لرجال الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة، وبتكاتف أبناء المنطقة جميعاً في التعامل بكل قوة مع هذا الحادث.

وكانت الحريق قد وقع مساء الأحد، ولا تزال القوات والأجهزة المُختصة حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين تعمل على السيطرة على هذا الحريق ومتابعة الآثار الناجمة.













