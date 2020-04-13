مكونات الجنوب تسماح بعودة مياه النهر الصناعي إلى طرابلس ومدن الشمال (بيان)

قررت مكونات الجنوب الليبي، السماح بعودة تدفق مياه النهر الصناعي العظيم إلى طرابلس ومدن الشمال الليبي لفترة وجيزة، من أجل إعطاء الفرصة للجهود المبذولة للإفراج عن الدكتور القذافي علي القذافي المقرحي.

وقالت مكونات الجنوب الليبي، في بيان تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه، إن المقرحي اختفى يوم 1 أبريل الجاري، وهو في طريقه إلى طرابلس، مشيرة إلى أن مكونات الجنوب عانت من التهميش والتجاهل المستمر، طيلة السنوات الماضية.

وثمّن البيان المساعي الطيبة والمتضامنة لبلدية الشويرف، وتابع: “ألزمنا هذا التضامن على تعليق قرارنا السابق، والذي نضعه تحت تصرف أعيان ومشايخ فزان من أجل إفساح المجال للمساعي الطيبة، حتى تنجلي حقيقة الخطف والتشويه”