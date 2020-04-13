اللجنة العليا لمجابهة كورونا تناقش مقترح عودة العالقين إلى ليبيا

عقدت اللجنة العليا لمجابهة جائحة فيروس كورونا، اجتماعها الثامن عشر، بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في طرابلس، بحضور رئيس وأعضاء لجنة المتابعة المشكلة من المجلس الأعلى للدولة.

وناقش الاجتماع، المقترحات والقرارات التي أوصت بها اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، في اجتماعاتها السابقة، وسبل العمل على تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.

وقدّم رئيس اللجنة العليا، شرحا عن مقترح عودة العالقين، إلى ليبيا والإجراءات الوقائية الصارمة، التي ستتخذ مع عملية العودة، ومدى الجهوزية الحالية لتجهيز أماكن الحجر والعزل الصحي، وتوفر الإمدادات من مشغلات التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وناقش الاجتماع، مقترح دعم البلديات بالمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى وسلامة العاملين، ومتابعة أوضاع المواطنين العالقين بالخارج، وعملية تقديم الدعم لهم، ومتابعة الوضع الوبائي المحلين والاستعدادات بشأن تجهيز مناطق الحجر والعزل الطبي بمختلف المناطق.

وأوصت اللجنة في اجتماعها، بالسماح بالرحلات الجوية الخاصة بالعودة الطوعية، للمهاجرين غير القانويين إلى أوطانهم، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومنظمة الهجرة الدولية.

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