بلدية بنغازي تجري أعمال صيانة لأبراج الإنارة على جزيرة المدينة الرياضية

قامت بلدية بنغازي، بأعمال صيانة أبراج الإنارة العامة وتركيب كشافات LED الحديثة على جزيرة المدينة الرياضية، بإشراف الإدارة التنفيذية، بالهيئة العامة للكهرباء، والطاقات المتجددة إدارة توزيع سهل بنغازي دائرة الإنارة العامة.

وأشارت البلدية، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، بشأن إطلاق حمله مُوسعة لصيانة أعمدة الانارة للطُرق والشوارع وإزالة المعطوب منها.

وأضافت بلدية بنغازي، أن أعمال الصيانة، ضمن حملة مُكثفة لصيانه شبكات الإنارة العامة بمدينة بنغازي.

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