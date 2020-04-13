قنونو: استهدفنا غرفة عمليات الجيش في صبراتة

قال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، إن طيران الوفاق نفّذ عدداً من الضربات في مدينة صبراتة من بينها غرفة عمليات للجيش الليبي، وفقاً لبيان نشرته الصفحة الرسمية لـ “عملية بركان الغضب” فجر اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، الأحد، قال الناطق باسم قوات الوفاق، إنه “خلال اليومين الماضيين وردت المعلومات من مصادرنا ومراصدنا عن موعد تقدم لقوات الجيش الليبي على منطقة أبوقرين، فتم وضع الترتيبات العسكرية للمواجهة، مضيفا: “كان من المهم امتصاص الهجوم لاستدراجهم ثم الإطباق عليهم”

وأضاف قنونو، أن قوات الجيش الليبي تقدمت على منطقة أبوقرين، فتراجعت قوات الوفاق تكتيكيا من نقاط تمركزها الأمامية، متابعا: “أطلقت قواتنا هجومها المضاد من كافة المحاور”

وأفاد، بأن طيران الوفاق نفّذ 12 ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ، مردفا: “فر من استطاع الفرار، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد”