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«بركان الغضب» يعلن استهداف سلاح الجو غرفة عمليات القيادة العامة في صبراتة

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت عملية «بركان الغضب» تنفيذ سلاح الجو ضربة استهدفت غرفة عمليات القيادة العامة في مدينة صبراتة، وفق ما نقلت عن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو.

وأضاف قنونو أن سلاح الجو نفذ «ضربات دقيقة» في المدينة، حسب بيان العملية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واندلعت اشتباكات قوية أمس الأحد في منطقة الهيشة، حيث فقدت قوات القيادة العامة طائرة وطاقمها، وفق ما أعلن الناطق باسمها، اللواء أحمد المسماري.

ولفت المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن المعارك كانت ضارية ولكنها شهدت تكتيكات حربية، قائلا إن المعركة بدأت منذ 27 مارس الماضي، وستستمر خلال الأيام الماضية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يوم بحثت المليشيات عن ناطق أعلامي يتابع مجريات هزائم المليشيات ويعكس في الاعلام الهزيمه الي نصر كي لا تخور عزائم المليشيات وتقدم للوظيفه عددين ولكن من نجح بشكل ساحق في الكذب هو ديك الكناسه الفأر الاجرب محمد قنونو وسبب نجاح قنونو أنه كان يقرأ الخبر الكاذب علي الورقه الممنوحه ولا يضحك وسبب عدم نجاح الآخرين لهذه الوظيفه كون الواحد منهم اثناء الاختبار كان إما يضحك او يتبسم من الكذب المكتوب له علي الورقه أما قنونو فكان يقول الخبر الكاذب وبصحة وجه فلا يضحك

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