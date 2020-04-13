«بركان الغضب» يعلن استهداف سلاح الجو غرفة عمليات القيادة العامة في صبراتة

أعلنت عملية «بركان الغضب» تنفيذ سلاح الجو ضربة استهدفت غرفة عمليات القيادة العامة في مدينة صبراتة، وفق ما نقلت عن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو.

وأضاف قنونو أن سلاح الجو نفذ «ضربات دقيقة» في المدينة، حسب بيان العملية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واندلعت اشتباكات قوية أمس الأحد في منطقة الهيشة، حيث فقدت قوات القيادة العامة طائرة وطاقمها، وفق ما أعلن الناطق باسمها، اللواء أحمد المسماري.

ولفت المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن المعارك كانت ضارية ولكنها شهدت تكتيكات حربية، قائلا إن المعركة بدأت منذ 27 مارس الماضي، وستستمر خلال الأيام الماضية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا