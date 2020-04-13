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التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: هجوم غادر على مدينة صرمان

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشفت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الاثنين، أن مدينة صرمان تعرضت لهجوم غادر من قبل قوات الوفاق مدعومة بالمرتزقة والاتراك.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية في تدوينة نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوات الجيش الليبي والوحدات المساندة تعمل على دحر الهجوم. 

يشار إلى أن قوات الوفاق، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، انطلاق معركتها للسيطرة على مدينتي “صرمان” و”صبراته” غربي طرابلس. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • أمر كان من المفروض ان يكون متوقع لدي الجيش لأنكم في حال حرب والحرب ما يبيش النعاس (تنعس تريح فيها اشكاره بحر ) لما لم تأخذوا درس من أستراجعهم غريان فالحر لا يلدغ من المليشيات الارهابيه مرتين

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  • المليشيات الارهابية اشبه بشوية صراصير تتصور انها قادرة على السيطرة على المنزل وطرد سكانه والنتيجة ابادتهم فى النهاية فكل المدن الليبية رافضة للمليشيات الارهابية وتدعم الجيش الوطنى فى القضاء عليها وكما حدث فى الوطية وبعد ان هللوا وزعموا الاستيلاء عليها وتم سحقهم ودخل الجيش بعدها 5 مدن جديدة وهو ما يحدث اليوم فى صرمان من استدراج للمليشيات للتجمع لتقوم المقاتلات بتدميرهم وتتقدم القوات لتحرير الزاوية ولا يمكن للمليشيات ان تحقق اى انتصار رغم انها استنزفت اخر اوراقها بالاستعانة بالمرتزقة من سوريا والاحتلال التركى بينما الجيش الوطنى يعتمد على سواعد ابناء الشعب الليبى ولم يطلب حتى الان دعم مباشر من الجيش المصرى وقد راينا القائد الاعلى للجيش الوطنى ورئيس مجلس النواب من داخل البرلمان المصرى يعلن ان سيطلب ذلك ان تطلب الامر ورأى موافقة كل نواب البرلمان اغلبية ومعارضة ولو حدث فالطريق البرى ممهد من قاعدة محمد نجيب العسكرية شرق ليبيا وحتى مصراطة اعصار يدفن كل الخوان تحت الارض فى مصراطة ويصل الى راس جدير مرورا بطرابلس والزاوية وبعد سيطرة الجيش الوطنى على كل المواقع يعود الى قاعدته ليستكمل تدريباته من جديد

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  • الحرب خدعه وماذا تعتقدون اعتقد ولولا الدعم الخارجى والفنى المدعوم بطائرات المقاتلة وتجسس لأصبحت قوات الوفاق على مشارف ترهونة توجد تركيبه غلط فى تحركاتكم أغلب المدن الليبية تعانى بسبب فشلكم وعجزكم اتركو طرابلس لحالها ونعتقد بأن الحل يكمن أن تكون الدوله كونفدراليا وان تقسم عائدات النفط حسب عدد سكان

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  • للاسف لم تستخدموا كامل قوة الجيش بينما تستخدم المليشيات الارهابية كل الوسائل القذرة فلماذا لم تقصفوا اى مكان يشتبه فيه فى تواجد اتراك او مرتزقة سواء بالطائرات او المدفعية او عمليات نوعية واذا كان الاتراك يتخدلوا بشكل مباشر فلمذا لم تطلبوا دعم مباشر من الجيش المصرى ولقد راينا بعد مناورات الجيش المصرى ووجود حشود من قبل على الحدود تراجع اردوغان وارسل مرتزقة وبعد ان فسلوا راينا تدخل مباشر من سفن تركية فى البحر وطائرات وانت تعرفون تفوق البحربة المصرية السادسة على العالم ولديها غواصات قادرة على اغراق هذه السفينة بصواريخ بعيدة المدى وان كنت اتوقع هذا التدخل بالفعل خلال ساعات

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