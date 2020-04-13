التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: هجوم غادر على مدينة صرمان

كشفت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الاثنين، أن مدينة صرمان تعرضت لهجوم غادر من قبل قوات الوفاق مدعومة بالمرتزقة والاتراك.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية في تدوينة نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوات الجيش الليبي والوحدات المساندة تعمل على دحر الهجوم.

يشار إلى أن قوات الوفاق، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، انطلاق معركتها للسيطرة على مدينتي “صرمان” و”صبراته” غربي طرابلس.