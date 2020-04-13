امغيب: الصديق الكبير الداعم الأول للمليشيات هو سبب أزمات ليبيا

أكد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال بقرار من البرلمان والباقي في منصبه إلى هذه اللحظة بدعم دولي رغم كل التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها، هو الداعم الأول لقادة حرب (فجر ليبيا).

وقال أمغيب، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الكبير، وهو سبب كل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي مرت بها البلاد وهو الداعم الأكبر للإرهابيين وقادة المليشيات وبعض التجار اللصوص والسراق والفاسدين من بعض الوزراء وأصحاب الأجندات الخارجية من السياسيين”.

وأضاف “كذلك كان ومازال الداعم بكل قوة لكل الذين يحاربون الجيش على تخوم طرابلس بمختلف توجهاتهم وهو السبب الرئيس في تواجد القوات التركية على ارضنا الطاهرة وتواجد الطائرات المسيرة التركية في سمائنا لقصف المدنيين”.

وتابع “نراه اليوم ينقلب على فايز السراج وينسل من تحت عباءة الإخوان المسلمين وهم سبب وجوده على قمة هرم المصرف المركزي، ويظهر لهم العداء ويحتفظ فقط بعلاقته مع بعض المليشيات التي تقدم له الحماية والدعم”.

واستطرد “بصراحة أنا لم أستوعب تصرفات الصديق الكبير الأخيرة ولا أعرف الأسباب الحقيقية التي دفعته لمعاداة كل هؤلاء دفعة واحدة إن كان هذا العداء حقيقياً ولكن أرجو أن يكون ما احتفظ به لنفسي من قراءة لهذه الاحداث صحيحاً لتنعم البلاد قريباً بالأمن والاستقرار تحت سلطة واحدة”.