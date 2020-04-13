إتمام التدريب الروتيني لفنيي الغسيل الكلوي في عيادة سيدي يونس

بنغازي 13 أبريل 2020 (وال) _ جرى في عيادة سيدي يونس، أمس الأحد، إتمام التدريب الروتيني لفنيي الغسيل الكلوي في مركز الغسيل بالعيادة، بالتنسيق مع المدير الإداري للخدمات الطبية قسم الكلى بمركز بنغازي الطبي، الطبيب عثمان الجازوي .

وتركزت المحاور الرئيسة بحسب الجازوي، على إجراءات الوقاية من العدوى أثناء تقديم الرعاية الصحية لمرضى الغسيل الكلوي، وكيفية إرتداء المعدات الوقائية والتخلص منها بالطريقة الصحيحة.

وأضاف الجازوي،:”كيفية التعامل مع الحالات المحتملة أو المؤكدة بعدوى فيروس كورونا، أثناء فترة الغسيل، والإجراءات المتبعة لمنع نشر العدوى لباقي المرضى، لكي تمر عملية الغسيل دون حدوث أي إرباك، وتثقيف المرضى على إتباع إجراءات الوقاية أثناء وبعد مغادرة جلسة الغسيل”.

وأثنى الجازوي، على مجهودات فنيي الغسيل، وأطباء مكافحة العدوى بقسم الكلى، الذين يعملون في أصعب الظروف وبصمت، لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.(بنغازي _ وال) ف م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال