إقفال عدد من المخابز في بنغازي لسوء العمل و النظافة و الإجراءات القانونية

بنغازي 13 أبريل 2020 (وال) _ قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بإقفال عدد من المخابز في مدينة بنغازي، بعد التفتيش عليها و وجود مخالفات تؤدي إلى إغلاقها قانوناً.

وبحسب مكتب الإعلام بالجهاز فقد تم إقفال “مخبز القوارشة” بعد رصد مبيت للعمالة داخل المخبز بشكل غير صحي ووجود قمامة بالداخل، ناهيك عن عملهم دون قفازات و تعفن دورة المياة في الداخل، و عدم جاهزية المخبز حيث يعد غير صالح لمزاولة العمل.

وتابع المكتب أيضاً إقفال “مخبز ككلة” بمنطقة الهواري لعدت أسباب أهمها الإهمال في النظافة الشخصية و مبيت العمالة داخل المخبز، و عدم توفر الشروط الصحية للعمالة و المبنى.

وأوضح إنه في نفس الإطار أغلق عناصر الجهاز أيضا مخبز دون أسم بمنطقة الماجوري بسبب تدفق مياه الصرف الصحي داخل المخبز بسبب كسر في أنبوبة الصرف بالمخبز و تعفن في معدات المخبز وحفظ للعجين المستخدم بغطاء نوم غير نظيف نهائياً.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه تم ضبط كل العاملين إستدعاء ملاك المخابز لإستكمال الإجراءات لتتم إحالتهم إلي جهات الإختصاص بموجب تقرير . (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال