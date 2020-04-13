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القشاط: أردوغان لن يتراجع عن حلم احتلال ليبيا.. ويجب محاكمة السراج والكبير

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

13 April, 2020

رأى سفير ليبيا الأسبق في السعودية محمد القشاط، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواصل مساعيه لاحتلال ليبيا وغزوها، دون أن يكترث للشعب الليبي والوباء العالمي كوفيد_19 الذي يجتاح البلاد.

وقال القشاط، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “قضية أردوغان الرئيسية هي احتلال ليبيا، وغزو ليبيا، وجائحة فيروس كورونا العالمية لن تثنيه عن الاستمرار في مساعيه الخبيثة لاحتلال البلاد، كما أن أردوغان يعتبر في هذا المرض أو الوباء وسيلة وفرصة للوصول إلى هدفه، فيواصل إرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا وهم حاملون للمرض، وبالفعل نقلوا عدوى فيروس كورونا إلى أهالي مدينة مصراتة، فأردوغان لا يهمه صحة الشعب بل يريد تحقيق هدفه أيا كانت الوسيلة لذلك” بحسب تعبيره. 

وأضاف القشاط، “تابعت قرار إستقالة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وبغض النظر عن قبول الإستقالة أو رفضها، فهي دلالة قاطعة على أن وزير داخلية أردوغان غير راضي عن قرارت رئيس بلاده، مثله مثل الكثير من الأتراك فهم غير راضيين عما يفعله أردوغان وعن قراراته، والتي يبدو وأن جلها مدعومة من الحكومة الأمريكية”، على حد قوله. 

وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء والمياه، قال القشاط، “أزمة الكهرباء والمياه هي أزمة حكم، فسياسة جماعة الإخوان المسلمين وبرنامجهم يقوم على تجويع الشعب وجعله منشغل في قضايا وأزمات معيشية يومية، وعدم الالتفات إلى قضايا النهب والسرقة والفساد الكبيرة، أي أن منهجهم يقوم على جعل الشعب منشغل في قضايا صغيرة، بينما يواصلون هم السرقة والفساد والنهب في ثروات ومقدرات الشعب الليبي، ولعل السجال بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أكبر دليل على ذلك فحين يختلف السراق ينفضح السارق، وهنا يجب محاكمة كلا من السراج والكبير على إهدارهم للمال العام الليبي”، على حد وصفه.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ترى بالعين واحدة منحاز فاسد حفتر تدعمه الأموال الإمارات السيسي فرنسا روسيا مرتزقة فاغنر جنجويد بشار الأسد الأنصار القذافي السعودية المداخلة مع ذلك فشل في السيطرة ليبيا القوة تدعم حفتر يسيطر على شمال أفريقيا كلها ليس ليبيا حفتر فاشل يبقى فاشل طوال حياته فاقد شيء لا يعطيه فمن هزمه الجيش تشاد اسره لا تنتظر منه شيء القذافي نفسه عرف الحقيقة رغم القذافي بدعم حفتر بكل الأسلحة في الحرب تشاد مع ذلك خسر الحرب

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  • بالعكس اردوغان انكسر بالفعل فى ليبيا لان الهدف الرئيسى كان استغلال السراج كورقة ضغط على قبرص واليونان للمشاركة فى غاز شرق المتوسط وبعد عملية ايرينى سحب سفينة التنقيب الفاتح ووصلت لاسطنبول فى طريقها الى البحر الاسود وتاكد للجميع ان اتفاقه مع السراج وانه غير شرعى حتى باعتراف الخوان الان رغم انهم من عبيد السلطان

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  • انت مهبول ياجلول وعايش فى كوكب زحل فالخوان فى ليبيا استخدموا اخر اوراقهم من جلب مرتزقة واحتلال تركى ومع ذلك تم سحقهم بالامس فى ابوقرين وقتل منهم العشرات وجرحى المئات وعاد الجيش الوطنى الى موقعه الحصين بغنائم ثمينه واسرى من المرتزقة ولانك غبى وميبون تردد مثل اى بغبغان خزعبلات لم يثبت عليها دليل واحد فلم نسمع عن اى اسير سودانى او روسى مثلما نرى اسرى من مرتزقة تشاد وسوريين وقتلى مما يدل على غباوتكم ولو احتاج الجيش الوطنى دعما خارجيا فباشرة من المشير يتقدم اعصار من الجيش المصرى خير اجناد الارض والطريق سالك من قاعدة محمد نجيب الى مصراطة وبعد ان يدفنوا خوانها فى الصحراء يحرروا طرابلس ويسلموها للجيش الوطنى ويعودوا بسلام الى قواعدهم بعد تنفيذ مناورة تدربوا عليها من قبل فى مناورة قادر 2020 بقى التنفيذ عند الحاجة اتفوووه عليك ياجلول يامهبول انت والساقطة ام جلول مدمنة خيام النكاح

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