مليشيا «ثوار بنغازي» توثق مشاركتها في الهجوم على «صرمان»

وثق نشطاء على “فيسبوك” عبر فيديو متداول مشاركة ما تعرف بـ”سرايا ثوار بنغازي” المدرجة على قوائم الإرهاب المعلنة من جانب مجلس النواب الليبي، خلال مشاركتها في الهجوم على “صرمان” الذي شنته مليشيات “السراج” مدعومة بمرتزقة سوريين، وبإسناد من الطيران التركي المسير.

كان شهود عيان من داخل مدينة صرمان قالوا لـ”الساعة 24″ إن مجموعات مسلحة من الزاوية بقيادة المدعو محمود بن رجب والمدعو “الفار” والمدعو “الوحشي” أطلقت سراح مهربين وأعضاء تنظيمات إرهابية معتقلين بسجن المباحث الجنائية الغربية في صرمان بعد سيطرتها عليه بإسناد جوي وبحري تركي.

كان الطيران التركي المسير، شن صباح اليوم الإثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بحسب شهود عيان من داخل المدينة، لـ”الساعة 24″.

وشن الطيران التركي المسير، صباح اليوم الإثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بحسب شهود عيان من داخل المدينة، لـ”الساعة 24″.