اخبار ليبيا الان

مليشيا «ثوار بنغازي» توثق مشاركتها في الهجوم على «صرمان»

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وثق نشطاء على “فيسبوك” عبر فيديو متداول مشاركة ما تعرف بـ”سرايا ثوار بنغازي” المدرجة على قوائم الإرهاب المعلنة من جانب مجلس النواب الليبي، خلال مشاركتها في الهجوم على “صرمان” الذي شنته مليشيات “السراج” مدعومة بمرتزقة سوريين، وبإسناد من الطيران التركي المسير.

كان شهود عيان من داخل مدينة صرمان قالوا لـ”الساعة 24″ إن مجموعات مسلحة من الزاوية بقيادة المدعو محمود بن رجب والمدعو “الفار” والمدعو “الوحشي” أطلقت سراح مهربين وأعضاء تنظيمات إرهابية معتقلين بسجن المباحث الجنائية الغربية في صرمان بعد سيطرتها عليه بإسناد جوي وبحري تركي.

كان الطيران التركي المسير، شن صباح اليوم الإثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بحسب شهود عيان من داخل المدينة، لـ”الساعة 24″.

وشن الطيران التركي المسير، صباح اليوم الإثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بحسب شهود عيان من داخل المدينة، لـ”الساعة 24″.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • حفرتم قبوركم بايديكم فبعد التدخل المباشر التركى برا وبحرا وجوا ستبدأ معركة اقليمية بدخول الجيش المصرى الاول افريقيا وعربيا واسلاميا لدفن كل الخوان والمرتزقة والاتراك قضى الامر وانتظروا الاعصار قادم لكم

    رد

  • بريطانيا لا ولن تستغني الدور الخياني للاخوان المنافقين في الوطن العربي منذ ان صنعتهم في بدايات القرن العشرين لذلك قالت لأردوغان بصيفتك دوله مسلمه تدخل في ليبيا قبل ما يسقط الوجود الاخواني في ليبيا وعندما قال لهم طيب وماذا عن امريكا فقالت له بريطانيا امريكا معي وانا مع أمريكا في كل مصائب العرب غير أنت ابدأ وسوف لن يعارضك اي أحد في اوروبا لأن التي يديرها الذئب لا يكره الكلب مردودها المهم انت يا اردوغان الآن مهمتك هي ترجيح كفة الاخوان في ليبيا او علي الأقل رجع قوات الكرامه الي منتصف البلاد فسوف يحدثن امرين إما يقبلوا الكرامه بالتقسيم البلاد او يقبلوا بالحكم مناصفه مع والاخوان

    رد