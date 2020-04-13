غرفة عمليات الكرامة: مقتل “83” وجرح “102” في صفوف المليشيات في منطقتي بوقرين وكوبري السدادة

بوقرين 13 أبريل 2020 (وال)- أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الإثنين، عن مقتل “83” وجرح “102” في صفوف المليشيات من داخل مستشفى مصراتة في منطقتي بوقرين وكوبري السدادة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن هذه هي حصيلة كافة العمليات العسكرية البرية، إلى جانب الضربات السلاح الجو التي استهدفت غُرف عمليات، ومخازن للذخيرة في منطقتي بوقرين والسدادة تابعة للمليشيات الإرهابية، وألحقت بها خسائر فادحة.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن الطيران التركي المسّير التابع لمليشيات الوفاق، استهدف قبل قليل سيارة إسعاف في منطقة تينيناي بالقرب من مدينة بن وليد، أستشهد على أثرها عدد اثنان وجرح واحد . (وال- بوقرين) ر ت

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