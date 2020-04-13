دعا رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح أبوسبيحة، إلى وقف الحرب في ليبيا.

وقال بوسبيحة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أوقفوا هذه الحرب اللعينة” متسائلا “إلى متى العبث بأرواح هؤلاء الشباب المغرر بهم؟ إلى متى هدر أموال هذا الشعب المسكين؟، إلى متى اللعب بمستقبل اجيالنا؟ أما كفاكم زهقا للأرواح وهدرا للدماء؟ ألم تشفوا غليلكم من الانتقام وعذابات الخصم؟ أما يكفيكم ما جمعتم من أموال السحت؟ أما تخافون ربكم؟ أما تعلمون أن الحساب عند رب الأرباب ينتظركم؟”

وأضاف أبوسبيحة موجها حديثه لأطراف الصراع في ليبيا “ثوبوا إلى رشدكم قبل أن يأتكم ريب المنون.ويعاجلكم هادم اللذات ومفرق الجماعات، لا يغرنكم من يزين لكم استمرار الحرب وفوائدها ونتائجها، فهؤلاء يتملقونكم من أجل حاجة في أنفسهم ولا يبالون في ترككم عندما يحيق المكر بكم ويقولون لكم مثلما قال الشيطان لبنى آدم إني بريئ منك إني أخاف الله رب العالمين” وزاد “إن لم تسمعوا صيحات العقلاء فأنتم جهلاء حمقى ستضعون البلاد في المهالك ولا يعلم أحدكم متى هو هالك”.