قوات الوفاق تدخل مدينة العجيلات

تعليقات
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مالايعرفه الشعب الليبي بإن الزنتان أطلقت سراح سيف الاسلام وهو موجود مع حفتر واحمد قذاف الدم في طبرق مع القرامطة … وهو من يقود العملية السياسية في ليبيا بين … ياحمير الزنتان … أين سيف الاسلام …؟ … الحكومتين بالمنطقة الشرقية والغربية بالتنسيق مع صديق الدراسة مانويل ماكرون … بإن سيف الاسلام زميل مانويل ماكرون الدراسة في كاديمية روتشليد الاقتصادية وتواجد اتصالات سرية بين ماكرون وسيف الاسلام من أجل تقديم الدعم السياسي لسيف الاسلام.
– كيف يعمل كلاب نظام القذافي في ادارة الحرب دوليا..؟.
1- احمد قذاف الدم : ينسيق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والامارات والسعودية في دعم سيف الاسلام من أجل إعادته الى حكم ليبيا بالتنسيق مع اليزايبت وبوتين ونتنباهو وترامب.
– كم سيكون عمر حفتر لكي يحكم ليبيا ..؟.
2- سيف الاسلام : ينسيق مع الرئيس مانويل ماكرون في السيطرة على العاصمة طرابلس من أجل العودة إلى حكم ليبيا بالتنسيق مع اليزايبت وبوتين ونتنباهو وترامب.
3- على الكيلاني : ينسيق مع حمير القبائل الليبية الضالة في اعطاء الشرعية لسف الاسلام أجل العودة إلى حكم ليبيا بالتنسيق مع اليزايبت وبوتين ونتنباهو وترامب.
4- فرج ابوغالية : ينسيق مع ضابط المخابرات والعسكريين المتواجدين بحكومة الوفاق من أجل إعادة سف الاسلام إلى حكم ليبيا بالتنسيق مع اليزايبت وبوتين ونتنباهو وترامب.
5- عبدالله عثمان : قلم القذافي مستشار محمد سيالة ويحمل جوازات سفر دبلوماسية الحمراء لينسيق سف الاسلام أجل العودة إلى حكم ليبيا بالتنسيق مع اليزايبت وبوتين ونتنباهو وترامب مع وضع خطة للقضاء على الميلشيات بالحروب من أجل تمكين سف الاسلام لحكم ليبيا.
6- كتائب الصدشين : التابعة لسيد قذاف الدم وشقيقة احمد قذاف الدم المكلفين بالتصفية الجسدية في الداخل والخارج يعملون بين الحكومتين المؤقته والوفاق على تصفية كافة الليبيين الوطنيين من جميع الاطراف.
خطة سيف الاسلام مابعد السيطرة على العاصمة هي :
1- تصفية جميع خصومهم السياسية والعسكرية والأمنية والمدنية بمافيهم خليفة حفتر بعد تحقيق به اهدافهم .
2- تصفية القبائل ذات الاصول العربية والتخلص منهم إلى الأبد .
3- إعادة قيادات الأخوانية والارهابية الى حكم ليبيا بعد سيطرة على العاصمة برئاسة سيف الاسلام وتشكيل بهم حكومة بالاتفاق معهم سرياً وهم (غوقة – دوغة – بلحاج – الصلابي – بن عثمان – الدبيبة – كرفاخ – المشري – صوان – بوشريدة – الحويج ) وغيرهم المعروفون بقيادات ليبيا الغد الذين ظهورا علينا من سنة 2000 الى 2020 الذين يعملون مع بعضهم بشكل سري بعيداً عن أنظار الشعب الليبي بأشراف دولي وعربي وماسوني من أجل إعادة سيف الاسلام لحكم ليبيا وأحمد قذاف الدم وزير الدفاع وبلحاج وزير الداخلية وهكذا.
4- هناك اجتماع سري مع اولاد على برئاسة احمد قذاف الدم بمباركة وموافقة السيسي الذي سيموت بفيروس كورونا هو وكمشة اليهود انشاء الله .
5- القذاذفة مستمرين بوضع السحر في خزانات مياة النهر الصناعي المتواجدة بالمنطقة الموالية لهم لسيطرة على الشعب الليبي بواسطة السحرة وبحيث لايكون في عقولهم وقلوبهم إلا معمر القذافي وذريته باشراف احمد قذاف الدم بمساعدة على المسليخ وسحرة زليتين والمعلول حسب الخطة التي كان يعمل بها معمر القذافي عمليات السحر مازالت مستمرة حتى الأن من تونس وافريقيا والبوذيين واليهود والسلفية والشيعية ضد الشعب الليبي وكل هذه الاسحار توضع بمياه النهر الصناعي من (جيف – اوساخ – نجاسات – كتابة القرآن بالمقلوب بدم النجاسة) عبر شبكة داخلية وخارجية تعمل مع معمر القذافي طيلة 42 سنة والمشرف عليها على الكيلاني واحمد قذاف الدم وشعب الليبي يشرب … ولقد قاموا بجلب سحرة من الهند هم متواجدين في ترهونة بعد فشل سحرة السابقين من تمكينهم من دخول العاصمة … المستشار السحر والشعوذة عبدالمطلب الهوني زعيم طائفة عبدة الشيطان في ليبيا ومستشار سيف الاسلام واحد قادة مشروع ليبيا الغد موجود لدي السراج والصديق الكبير ويعمل على تنفيذ مخططات الملكة اليزايبت عبر طبيبها الخاص الملكف بمتابعة ليبيا واسئلوا الاستاذ المحترم نعمان بن عثمان الذي بحوزته هذه الوثائق .. وهذه المعلومات من المنهدس سيف شخصيا لأحد المقربين منه لو أنه تمكن من السيطرة على العاصمة طرابلس ستختفي عائلات وقبائل كاملة باوامره الشخصية حتى الذين يقودون معه الحرب الأن على العاصمة سيقوم بتصفيتها بالاتفاق مع اليزايبت وبوتين ونتنباهو وترامب.
6- يازنتان شن بتقولوا لمصراتة في اولادكم الذين تحالفوا مع حفتر ويحاربون معه بكافة محاور القتال ……..؟؟.
7- أم هو فيلم مثل الافلام السابقة تحالفوا مع حفتر لتدميره من الداخل بنفس فيم القذافي …؟؟؟.
8- ماهو مصير الزنتان بعد اطلاق سراح سيف الاسلام معمر القذافي من السجن ..؟؟.
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من أنت من أنت حتى نعرفك ونتعرف عليك ونجازيك على هذا التقرير الاستخباراتي ونمنحك السلطه في ليبيا قبل كل هؤلاء الذين ذكرتهم في تقريرك من أنت وهل أنت ليبي؟
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