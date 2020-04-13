خالد الشريف: صرمان وصبراتة والعجيلات تم تحريرها من “تنظيم الكرامة الإرهابي”

هنأ خالد الشريف القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، من أسماهم بـ”الأحرار وثوار فبراير (مليشيات الوفاق الملسلحة)” بعد سيطرتهم على مدن صرمان وصبراتة والعجيلات، (ضمن الغزو التركي).

وقال الإرهابي المعروف بـ”أبو حازم” في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”: “الله أكبر الله أكبر.. صرمان وصبراتة والعجيلات تم تحريرها من سيطرة تنظيم الكرامة الإرهابي، هنيئا لكل الأحرار وثوار فبراير”.

وشن الطيران التركي المسير، صباح اليوم الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتزامن ذلك مع دخول المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، المدينة، بينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوا ت المسلحة.

ورصدت “الساعة 24” عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” أمام مديرية أمن صبراتة، بينهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.

وقامت المليشيات بإشعال النيران في مقر مديرية أمن صبراتة، واقتحمت عناصرها منازل المدنيين، وهاجمت المواطنين الموالين للجيش الليبي، وأحرقت منازلهم أيضا.

وأفاد شهود عيان بأن عناصر مليشيا “مجلس شورى بنغازي” طاردت المواطنين بالشوارع، وتجول قادتها بآلياتهم العسكرية في الشوارع، وأطلقوا الرصاص في الهواء.

وقالت “مصادر” إن مجموعات مسلحة من الزاوية بقيادة المدعو محمود بن رجب والمدعو “الفار” والمدعو “الوحشي” تولت إطلاق سراح مهربين وأعضاء تنظيمات إرهابية معتقلين بسجن المباحث الجنائية الغربية في صرمان، بعد سيطرتها عليه بإسناد جوي وبحري تركي.