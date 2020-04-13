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ظهور الإرهابي “فرج شكو” أثبت ذلك.. حكومة الوفاق تحرك عناصر متطرفة للعدوان على صبراتة وصرمان

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان لأكثر من مرة سعت حكومة الوفاق إلى التملص من تحالفاتها مع العناصر الإرهابية المتطرفة إلا أنها ورغم عديد الحجج والادعاءات الواهية التي قدّمتها محليًا ودوليا تتكشف حقيقة جديدة تثبت تورطها في دعمها وتحالفها مع تلك الجماعات. وخلال السنوات الماضية ثبت بالدلائل القاطعة تحالف حكومة الوفاق مع المجموعات الإرهابية المتطرفة وقادتها المسجلين ضمن قوائم الإرهاب، …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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