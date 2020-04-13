وزارة الخارجية تبحث عودة الليبيين العالقين بالخارج

عقدت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية اجتماعا لبحث ملف المواطنين الليبيين العالقين في الخارج.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بمدينة بنغازي اليوم الاثنين عن مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس؛ يوسف العقوري ، والمستشار الإعلامي لفخامة رئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي ، وعن الحكومة الليبية معالي وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي؛ ورئيس اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

وبحث المجتمعون الإجراءات المزمع اتخاذها؛ لتأمين رجوع المواطنين الليبيين العالقين بالخارج؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتفقوا على ضرورة التشاور والتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا؛ لضمان إتمام عودة المواطنين العالقين في الخارج، مع إشراك جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، بحيث تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي تزويد جميع الجهات المعنية بالمعلومات الخاصة بالمواطنين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى ليبيا؛ وفقًا لمجموعة معايير.

وأوضحت الوزارة أن المعايير تتمثل في قيام المواطن بتعبئة النموذج الإلكتروني على موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويكون موعد خروج المواطن من ليبيا بعد تاريخ 1/1/2020، وآخر موعد لقبول طلبات العودة يوم الإثنين الموافق 20/4/2020 وتقوم وزارة الحكم المحلي والبلديات التابعة لها بتحديد أماكن الحجر الصحي للمواطنين العائدين من الخارج على أن تقوم وزارة الصحة بالتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الطبية والفحوصات اللازمة لهم وتقوم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بتأمين مقار الحجر الصحي، وضمان عدم اختلاط أي منهم بأحد طيلة فترة الحجر المحددة بأربعة عشر (14) يومًا.

واتفق المجتمعون على أن يكون هناك انعقاد دائم لهم حتى العودة الآمنة لجميع المواطنين في الخارج؛ لضمان سلامة جميع الليبيين في الداخل والخارج.