مصطفي الزائدي: ندعم الجيش وقياداته .. موعدنا الصبح أليس الصبح بقريب؟

أكد الدكتور مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن معركة تطهير الوطن طويلة وشرسة وبها تضحيات جسام لكنها ضرورية لبناء دولة يمكنها أن تقف على أرجلها، وهي ليست مباراة كرة قدم تحسم نتيجتها بعد دقائق بصافرة الحكم .

جاء ذلك في تعليقا له على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، اليوم الإثنين، حيث أعلن “الزائدي” خلالها دعمه للقوات المسلحة وقيادتها، ليس لأنها تنتصر فقط بل لكونها مشروع وطني مقنع أيا كانت طبيعة كل جانب من جوانب المعركة .

وتابع “الزائدي خلال تعليقه قائلا: “فلا مكان للمؤمنين بقضية وطنهم ومشروع جيشهم لإحباط الهزيمة وإن كانت مرة ، ولا لنشوة الإنتصار رغم حلاوتها، فشعبنا وقواته المسلحة يخوض معركة الخروج من سطوة الإرهاب بكل قبحه ووحشيته وسيطرة المليشيات بكل بطشها وعبثها، وهذه لها ساعة نصر واحدة، لحظة القضاء على هذا العدو وقطع دابر داعميه ومؤيده” .

واستطرد قائلا: “نعم يؤلمنا ما يتعرض له الشرفاء في صرمان وصبراته والعجيلات من قمع وإرهاب وحشي، ويسؤنا عودتها لوكر المجرمين، لكن علينا أن نتذكر أن صبراته وصرمان والعجيلات طهرت نفسها داخليا ولم تدخلها القوات المسلحة فاتحة، بل دعمت تحررها وساعدتها في الحفاظ على أمن وأمان الناس، لذلك لم تضع بها كتائب مقاتلة ووحدات مدافعة بل أجهزة أمنية من أهلها أصابها اليوم نيران حقد المليشياوين” .

وأكد خلال تعليقه بقوله: “رجال صبراته وصرمان والعجيلات ورقدلين والجميل قادرون على رد هذا العدوان الغادر عليهم، ولن يطيب بقاء الإرهاب والمليشيات بين ظهرانيهم، أما معركة القوات المسلحة فستنتهي فقط عندما تكون ليبيا دولة مستقلة قوية عزيزة مهابة”.

ودعا القوى الوطنية بأن تعزز الثقة في نفسها وفي جيشها وقيادته، وأن تغمض عينها وتصم أذانها عن الحرب النفسية التي تمارسها عصابات الإخوان بالقول والفعل من خلال إجراءات القمع الوحشية، وأن تعزز القيادة العامة للقوات المسلحة ثقتها في القوة الوطنية وتقمع أصوات المشككين الذين يتمسحون كذبا بأعتابها وغاياتهم الحقيقية كسر شوكتها بمنع تلاحم القوى الشعبية قاطبة معها .

واختتم تعليقه قائلا: “التحية لشهداء الوطن العظام والتحية إلى ضباط وجنود القوات المسلحة الشجعان، والتحية للقيادة العامة على صمودها وصبرها وإصرارها، وموعدنا الصبح أليس الصبح بقريب.”