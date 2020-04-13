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مصطفي الزائدي: ندعم الجيش وقياداته .. موعدنا الصبح أليس الصبح بقريب؟

تم النشر منذُ 38 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الدكتور مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن معركة تطهير الوطن طويلة وشرسة وبها تضحيات جسام لكنها ضرورية لبناء دولة يمكنها أن تقف على أرجلها، وهي ليست مباراة كرة قدم تحسم نتيجتها بعد دقائق بصافرة الحكم .

جاء ذلك في تعليقا له على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، اليوم الإثنين، حيث أعلن “الزائدي” خلالها دعمه للقوات المسلحة وقيادتها، ليس لأنها تنتصر فقط بل لكونها مشروع وطني مقنع أيا كانت طبيعة كل جانب من جوانب المعركة .

وتابع “الزائدي خلال تعليقه قائلا: “فلا مكان للمؤمنين بقضية وطنهم ومشروع جيشهم لإحباط الهزيمة وإن كانت مرة ، ولا لنشوة الإنتصار رغم حلاوتها، فشعبنا وقواته المسلحة يخوض معركة الخروج من سطوة الإرهاب بكل قبحه ووحشيته وسيطرة المليشيات بكل بطشها وعبثها، وهذه لها ساعة نصر واحدة، لحظة القضاء على هذا العدو وقطع دابر داعميه ومؤيده” .

واستطرد قائلا: “نعم يؤلمنا ما يتعرض له الشرفاء في صرمان وصبراته والعجيلات من قمع وإرهاب وحشي، ويسؤنا عودتها  لوكر المجرمين، لكن علينا أن نتذكر أن صبراته وصرمان والعجيلات طهرت نفسها داخليا ولم تدخلها القوات المسلحة فاتحة، بل دعمت تحررها وساعدتها في الحفاظ على أمن وأمان الناس، لذلك لم تضع بها كتائب مقاتلة ووحدات مدافعة بل أجهزة أمنية من أهلها أصابها اليوم نيران حقد المليشياوين”  .

وأكد خلال تعليقه بقوله: “رجال صبراته وصرمان والعجيلات ورقدلين والجميل قادرون على رد هذا العدوان الغادر عليهم، ولن يطيب بقاء الإرهاب والمليشيات بين ظهرانيهم، أما معركة القوات المسلحة فستنتهي فقط عندما تكون ليبيا دولة مستقلة قوية عزيزة مهابة”.

ودعا القوى الوطنية بأن تعزز الثقة في نفسها وفي جيشها وقيادته، وأن تغمض عينها وتصم أذانها عن الحرب النفسية التي تمارسها عصابات الإخوان بالقول والفعل من خلال إجراءات القمع الوحشية، وأن تعزز القيادة العامة للقوات المسلحة ثقتها في القوة الوطنية وتقمع أصوات المشككين الذين يتمسحون كذبا بأعتابها وغاياتهم الحقيقية كسر شوكتها بمنع تلاحم القوى الشعبية قاطبة معها .

واختتم تعليقه قائلا: “التحية لشهداء الوطن العظام والتحية إلى ضباط وجنود القوات المسلحة الشجعان، والتحية للقيادة العامة على صمودها وصبرها وإصرارها، وموعدنا الصبح أليس الصبح بقريب.”

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أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية الدكتور مصطفى الزائدي القوات المسلحة صبراته صرمان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • أيها الآفاق المخادع المنافق الخائن أنت وامثالك من اوصلنا إلى هذا
    مش كنت مع القذافي وخنبت وهربت يا كلب يا نجس
    وتوا تبندر لمن
    ثم من انت
    لعنة الله عليك

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  • يا زائدي سبحان الله مهما حولت تزيين كلامك بالجمل البراقة فلكذب يفوح من ثناياها و حقد اللجان الثورية لا تستطيع ان تخفيه هذه حقيقة كل من عبد القذافي من دون الله فأنتم لا مكان لكم في ليبيا لا فوق ترابها و لا تحته

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  • ﻻيمكن لجرذان ان تسيطر على مكان وتطرد اهله وفى النهاية سيتم ابادة الجرذان كما حدث من قبل فى ظروف كان الجيش وقتها ضعيفا فى بنغازى ودرنة تم سحقهم وفى ايام كانت داعش تسيطر على دول وتدعمهم الان العكس الجيش اقوى واردوغان تسبب فى هلاك الخوان فى كل مكان والكورونا تعصف به الان وصل الى 61 الف اصابة والغضب الشعبى يتعالى مع رفضه استقالة وزير الداخلية الدموى ولكنه فى عداوة مع خليفة اردوغان زوج ابنته الذى تدعمه زوجته امينة ومع تزايد اصابات الكورونا سينافس على مراكز متقدمة وينهار اقتصاده ومع نفاذ اموال السراج اخرها اموال مخصصة للكورونا اعطاه لابن المجنونة اوردوغان الذى سيفر قريبا من ليبيا تحت وطأة الازمة الاقتصادية سيهرب وهو يقول انه تركم والمنطقة الغربية معكم لو ضاعت منكم انتم المسؤلين خاصة وانه سحب سفينة التنقيب شرق المتوسط وارسلها للبحر الاسود بما يعنى فشل ابتزاز اوربا فى موضوع الغاز انها الغاز ستكشف عنها الايام القادمة

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