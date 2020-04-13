شهود عيان: مليشيات الزاوية اقتحمت مستشفى صبراتة ومثلت بجثث ضباط الجيش بعد تصفيتهم

أكد شهود عيان أن مليشيات الزاوية أقدمت على تمشيط منازل سكان مدينة صبراتة، وسرقة ممتلكات المدنيين، مع اعتقال المعترضين عن تلك الممارسات، أو من يعلن موالاته للجيش الليبي.

وأكدت شهادات أخرى أن المليشيات اقتحمت مستشفى صبراتة بطريقة همجية وقاموا بتصفية الجرحى من ضباط وجنود الجيش الليبي، والتمثيل بجثثهم، فيما اعتقلت عددا من الرجال وأخفتهم في أماكن غير معلومة إلى الآن.

ووفقا لرواية شهود آخرين فإن المليشيات المسلحة نصبت الأكمنة في شوارع مدينة صبراتة، وقامت بتفتيش سيارات المواطنين، فيما قامت مجموعات مسلحة من مليشيات الزاوية باقتحام عدد من المنازل والاعتداء على أصحابها، وطرد النساء والأطفال من البيوت.

وشن الطيران التركي المسير، صباح اليوم الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بالتزامن مع قصف من البحرية التركية للمدن الساحلية.

وعلى إثر ذلك، دخلت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، مدينة صبراتة، وبينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوا ت المسلحة، وأبرزهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.