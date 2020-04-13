خارجية الحكومة الليبية للشعب التركي: أبناؤكم يعودون إليكم في توابيت بسبب أطماع أردوغان

وجهت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية رسالة إلى الشعب التركي، أكدت فيه أن حزب العدالة والتنمية الحاكم أضر بالعلاقة التاريخية بين الشعبين.

وأكد البيان الذي نشرته وزارة الخارجية اليوم الاثنين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهك كل الأعراف والقوانين، بدعم الجماعات الإرهابية التي ينتمي إليها، لاحتلال العاصمة طرابلس، متذرعا بـ”الوفاق” غير الدستورية، وغير المعتمدة، والمنتهية الصلاحية، والتي لم تكن يومًا ممثلةً للشعب الليبي.

وقال البيان إن “أردوغان الذي أصبح عرّابًا للإرهاب في المنطقة لم يدخر جهدًا في دعم هذه الحكومة؛ بإرساله المرتزقة الأجانب، والطائرات المسيرة التي تقصف الأبرياء من أبناء شعبنا، والسفن التي تحمل كل أنواع الأسلحة والذخائر، والصواريخ والمدرعات، ويزج بأبنائكم من الجيش التركي في مساندة وتدريب العصابات الإجرامية لقتل الليبيين”.

وأضاف بيان الوزارة للشعب التركي: “أبناؤكم يقاتلون جنبًا إلى جنب مع الإرهابيين والمطلوبين الدوليين، ليعودوا إلى تركيا في توابيت بسبب أطماع أردوغان وأوهامه، وكذلك حزبه الذي جعل الأراضي التركية مأوى لقيادات الجماعات الإرهابية ومنطلقًا لتهديد الأمن والسلم في المنطقة والعالم”.

واختتمت الوزارة رسالتها: “على الرغم من معاناتكم جرّاء هذه الممارسات الديكتاتورية، وتضييق الخناق عليكم من حزب أردوغان وسياساته، فإنه يبقى الأمل في شعب تركيا بكل مكوناته من مواطنين وسياسيين وأحزاب معارضة ووسائل إعلام مستقلة؛ لإنقاذ تركيا من قبضة هذا الديكتاتور الذي أساء إلى كل الأتراك بسياساته وأطماعه حتى أصبح يمثل خطرًا على دولة تركيا نفسها، وذلك ما يستوجب مقاومته بكل الوسائل القانونية المتاحة”.