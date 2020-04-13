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مقاتلات الجيش الوطني تستهدف قوات الوفاق غرب الوطية

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة: سلاح الجو في الجيش الوطني يستهدف آليات ومدرعات لقوات الوفاق غرب قاعدة الوطية بعدة غارات جوية وانباء عن اصابات مباشرة، وانسحاب قوات الوفاق.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يجب ان تحصد مقاتلات الجيش الوطنى كل المجرمين الذين دخلوا المنطقة الغربية ويكونوا فى جهنم الليلة كلاب النار شر خلق الله

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  • لماذا ينتظر المستشار عقيلة صالح وهو القائد الاعلى للجيش الوطنى بصفته اعلى شخصية منتخبة فى البلاد بعد العدوان المباشر بالصواريخ من بوارج تركية على مدن ليبية لماذا لا يطلب من الرئيس المصرى فورا تدخل الجيش المصرى للتصدى للعدوان التركى الغير مشروع فباعتراف الاخوان الايام الماضية بان السراج غير شرعى وبالتالى اى اتفاق يوقع عليه فهو باطل وان ما يفعله اردوغان عدوان يجب التصدى له عربيا

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