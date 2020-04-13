مقاتلات الجيش الوطني تستهدف قوات الوفاق غرب الوطية

تعليقات
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يجب ان تحصد مقاتلات الجيش الوطنى كل المجرمين الذين دخلوا المنطقة الغربية ويكونوا فى جهنم الليلة كلاب النار شر خلق الله
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لماذا ينتظر المستشار عقيلة صالح وهو القائد الاعلى للجيش الوطنى بصفته اعلى شخصية منتخبة فى البلاد بعد العدوان المباشر بالصواريخ من بوارج تركية على مدن ليبية لماذا لا يطلب من الرئيس المصرى فورا تدخل الجيش المصرى للتصدى للعدوان التركى الغير مشروع فباعتراف الاخوان الايام الماضية بان السراج غير شرعى وبالتالى اى اتفاق يوقع عليه فهو باطل وان ما يفعله اردوغان عدوان يجب التصدى له عربيا
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