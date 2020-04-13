«النعاس»: «بركان الغضب» بالتعاون مع الأتراك يستطيعون حسم معركة المنطقة الغربية

حرض محمد النعاس، الذي اعتادت قنوات الإخوان تقديمه بوصفه خبيرا عسكريا ومحللا سياسيا، على تنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة الليبية والمدنيين في المدن الواقعة تحت سيطرتها، زاعما أن سلاح المدفعية الخاص بالمليشيات التابعة لقوات الوفاق استطاع إفقاد ما وصفه بـ”طيران العدو” لقوته الضاربة- في إشار إلى سلاح الجو الليبي التابع للقوات المسلحة الليبية.

وقال “النعاس” في مداخلة هاتفية تليفزيونية مع قناة التناصح “الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني” إن القوات الضاربة التي تحاصر طرابلس بوادي الربيع وقصر بن غشير لحدود العزيزية- في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية- إمدادها في خطر، زاعما أن استهداف قاعدة فرع الإمداد للجيش في ترهونة سينقطع الشريان الرئيسي لـ”قوات حفتر”، والكرة ستكون في ملعب ما تعرف بـ”بركان الغضب”.

وتابع:” أعتقد أن “بركان الغضب” تستطيع فعل ذلك ذلك بالتعاون مع الأتراك، حتى قواتنا اكتسبت بفضل تدريب الأتراك لهم الانضباط والمهارة والتسلسل في الأوامر، أتوقع حسم المعركة خلال شهر من الآن وأقصد معركة المنطقة الغربية فقط أما ما بعد سرت هذا مسألة أخرى تتعلق بالأطراف الكبار المسيطرة على الملف الليبي”، على حد قوله.

وأضاف أن ما حدث في أبو قرين يمكن ربطه بقوة مع ما جرى في منتصف الأسبوع الماضي حينما حصل تحسن كبير بأداء من وصفهم بـ”القوات المدافعة عن طرابلس” وفي استخدام سلاح المدفعية حيث استطاع توفير قوس ناري يحمي طرابلس على مسافة تبدأ من 15 كيلو متر إلى ما حول 30 كيلو متر وما بعد قصر بن غشير.، على حد زعمه.

وادعى النعاس، أن المدفعية التابعة للوفاق أوقعت خسائر كبيرة جداً في صفوف من وصفهم بـ “العدو” في إشارة للقوات المسلحة الليبية، مما يعني أن عمليات الاستطلاع اليومي التي تقوم بها القوات المدافعة عن طرابلس دقيقة جداً.

وأشار إلى قوات حفتر لم يستطع أن تؤثر في مرابط المدفعية الأمر الذي يعتبر تغير تكتيكي لصالح القوات المدافعة عن طرابلس، على زعمه، مدعيا أن ما وصفه بـ”طيران العدو” لم يعد له وجود منذ أشهر وهذا دليل على ضعف إمكانياته وعدم قدرته على الإيفاء بمستلزمات الحرب.

وقال إن هجوم أبوقرين هو تمهيد لإنسحاب من المنطقة الغربية، فالعدو لم تعد له فرصة في الدخول إلى طرابلس لأنه لم يعد له سلاح جوي ولم يعد قادراً على إسكات المدفعية التي أدت لتوفير الأرواح بين ابنائنا المقاتلين ولم يعد له قدرة على إمداد قواته بالصورة المستمرة بالسلاح وإخلاء الجرحى والخسائر، على حد وصفه.

وزعم أن السيناريو القادم سيكون بين الشرق والغرب فلا بد من تحويل سرت لقاعدة أمامية محصنة وتحويل قاعدة القرضابية لقاعدة صالحة لهبوط طائرات معركة اليوم هي معركة ما وصفه بـ”عدو يائس”.

ولفت إلى أن الحرب مستمرة ولا بد أن يخرج منها طرف منتصر، مدعيا أنه في حال انتصر “حفتر” لا بد أن يكون الطرف الذي يملي أرائه في البلد، أما إن انتصرت “المنطقة الغربية” سيكون لها موطئ قدم قوي جداً في المفاوضات مستقبلاً، مدعيا أن حفتر رغم جيشه ليس جيش بل مرتزقة عنده عناصر قوية لأنه مدعوم من دول غنية التي تصرف الأموال بالنيابة عن الأمريكان والفرنسيين.