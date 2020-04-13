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«النعاس»: «بركان الغضب» بالتعاون مع الأتراك يستطيعون حسم معركة المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حرض محمد النعاس، الذي اعتادت قنوات الإخوان تقديمه بوصفه خبيرا عسكريا ومحللا سياسيا، على تنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة الليبية والمدنيين في المدن الواقعة تحت سيطرتها، زاعما أن سلاح المدفعية الخاص بالمليشيات التابعة لقوات الوفاق استطاع إفقاد ما وصفه بـ”طيران العدو” لقوته الضاربة- في إشار إلى سلاح الجو الليبي التابع للقوات المسلحة الليبية.

وقال “النعاس” في مداخلة هاتفية تليفزيونية مع قناة التناصح “الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني” إن القوات الضاربة التي تحاصر طرابلس بوادي الربيع وقصر بن غشير لحدود العزيزية- في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية- إمدادها في خطر، زاعما أن استهداف قاعدة فرع الإمداد للجيش في ترهونة سينقطع الشريان الرئيسي لـ”قوات حفتر”، والكرة ستكون في ملعب ما تعرف بـ”بركان الغضب”.

وتابع:” أعتقد أن “بركان الغضب” تستطيع فعل ذلك ذلك بالتعاون مع الأتراك، حتى قواتنا اكتسبت بفضل تدريب الأتراك لهم الانضباط والمهارة والتسلسل في الأوامر، أتوقع حسم المعركة خلال شهر من الآن وأقصد معركة المنطقة الغربية فقط أما ما بعد سرت هذا مسألة أخرى تتعلق بالأطراف الكبار المسيطرة على الملف الليبي”، على حد قوله.

وأضاف أن ما حدث في أبو قرين يمكن ربطه بقوة مع ما جرى في منتصف الأسبوع الماضي حينما حصل تحسن كبير بأداء من وصفهم بـ”القوات المدافعة عن طرابلس” وفي استخدام سلاح المدفعية حيث استطاع توفير قوس ناري يحمي طرابلس على مسافة تبدأ من 15 كيلو متر إلى ما حول 30 كيلو متر وما بعد قصر بن غشير.، على حد زعمه.

وادعى النعاس، أن المدفعية التابعة للوفاق أوقعت خسائر كبيرة جداً في صفوف من وصفهم بـ “العدو” في إشارة للقوات المسلحة الليبية، مما يعني أن عمليات الاستطلاع اليومي التي تقوم بها القوات المدافعة عن طرابلس دقيقة جداً.

وأشار إلى قوات حفتر لم يستطع أن تؤثر في مرابط المدفعية الأمر الذي يعتبر تغير تكتيكي لصالح القوات المدافعة عن طرابلس، على زعمه، مدعيا أن ما وصفه بـ”طيران العدو” لم يعد له وجود منذ أشهر وهذا دليل على ضعف إمكانياته وعدم قدرته على الإيفاء بمستلزمات الحرب.

وقال إن هجوم أبوقرين هو تمهيد لإنسحاب من المنطقة الغربية، فالعدو لم تعد له فرصة في الدخول إلى طرابلس لأنه لم يعد له سلاح جوي ولم يعد قادراً على إسكات المدفعية التي أدت لتوفير الأرواح بين ابنائنا المقاتلين ولم يعد له قدرة على إمداد قواته بالصورة المستمرة بالسلاح وإخلاء الجرحى والخسائر، على حد وصفه.

وزعم أن السيناريو القادم سيكون بين الشرق والغرب فلا بد من تحويل سرت لقاعدة أمامية محصنة وتحويل قاعدة القرضابية لقاعدة صالحة لهبوط طائرات معركة اليوم هي معركة ما وصفه بـ”عدو يائس”.

ولفت إلى أن الحرب مستمرة ولا بد أن يخرج منها طرف منتصر، مدعيا أنه في حال انتصر “حفتر” لا بد أن يكون الطرف الذي يملي أرائه في البلد، أما إن انتصرت “المنطقة الغربية” سيكون لها موطئ قدم قوي جداً في المفاوضات مستقبلاً، مدعيا أن حفتر رغم جيشه ليس جيش بل مرتزقة عنده عناصر قوية لأنه مدعوم من دول غنية التي تصرف الأموال بالنيابة عن الأمريكان والفرنسيين.

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الحرب الطيران المفاوضات المنطقة الغربية النعاس بركان الغضب حفتر سلاح الجو

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • سيفضح الله العملاء في بركان الحطب كما فضح عملاء عهد ايطاليا فالتاريخ لا يجامل الخونه وستظل تتذكرهم الاجيال ثم تلعنهم صباح مساء وهذا تاريخ جد الاب الروحي للخونه الذي أنتم علي دربه سائرون فرغم مرور حوالي مئه عام ولكن ذاكرة التاريخ أبت أن تنسي أحد عملاء ايطاليا جد عميل تركيا مخازي أعداء عملية الكرامه فصاحب قناة التناطح هذا هو في سطور الصادق الغرياني مثال أخر مخزي و مشين .قد لا يعرف الليبيون إن جد (الصادق الغرياني ) كان شيخ و عميل للطليان. هذه ليست تهم كيدية أو مفبركة لنيل من سمعة الغرياني هذا.. بل هي حقيقة مؤكدة .. دون التطرق إلي حقيقة تلاعبه بالفتاوى و استغلاله للدين للحصول على مكاسب سياسية و الذي صار واضح للجميع. فالشيخ “الصادق الغرياني” حفيد لشيخ كان له باع طويل في خدمة المستعمر الإيطالي و جده المدعو” على بن على الغرياني ” كان يقبض فى مرتباته و ثمن عمالته من سلطة الاحتلال الإيطالي. هذه الحقيقة و حقائق أخرى مذكورة في كتيب لشيخ الناتو الصادق الغرياني عن جده عميل الطليان بعنوان ” سيرة الشيخ الجد علي الغرياني رحمه الله” موجود على موقع “التناصح” الإلكتروني الخاص بالصادق الغرياني ما يثير الاستغراب في هذا الكتيب إن الشيخ الصادق الغرياني يعتبر جده على الغرياني شيخاً من شيوخ ليبيا الكبار والمعروفين. مع إننا لا نجد له اثر يذكر في المراجع و الكتب التاريخية و الفقهية ذات العلاقة- إذا استثنينا كتيب حفيده الصادق الغرياني بالطبع شهادة الحفيد في الجد مجروحه ونقص المعلومات يزيد من شبهة عمالته للمستعمر الإيطالي، فالليبيون يتأففون من ذكر الخونة و العملاء في أحاديثهم و أبناء واحفاد العملاء يخجلون من مجرد ذكر تاريخ أجدادهم المشين و المخزي، فالعار يلجمهم إذا استثنينا بالطبع قلة حياء الصادق الغرياني صاحب فتوى الاستعانة بالناتو. ثم هنالك دليل أخر على عمالة جده شيخ الطليان على الغرياني، فالشيخ “الطاهر الزاوي” لم يضمه الي قائمة كتابه “اعلام ليبيا” والذي يشمل أغلب الشخصيات الليبية البارزة على الصعيد الوطني و المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي. و مما يؤكد ذلك هو تجنب الشيخ الطاهر الزاوي ذكر أغلب شيوخ و عملاء الطليان في كتابه المذكور من أمثال شيخ الطليان ابو الإسعاد العالم و شيخ الطليان محمود نديم وعميل الطليان هلال السنوسي و عميل الطليان خليفة الدعيكي و كذلك عميل الطليان حسونة القرامانلي و عميل الطليان عاكف امسيك، بالإضافة إلي عميل الطليان على الغرياني جد الشيخ الصادق الغرياني…! في كُتيبه يذكر شيخ الناتو عن قوة علاقة عائلته و جده عميل الطليان على الغرياني بشيخ الطليان الأول ابو الاسعاد العالم و من لا يعرف ابو الاسعاد العالم، فهو شيخ الطليان الذي أفتى (1) لليبيين بوجوب الطاعة و الامتثال للمستعمر الإيطالي فطاعتهم من طاعة الله تعالى…! كذلك أفتى للمجندين الليبيين العملاء ضمن القوات المحتلة الايطالية بالإفطار في رمضان خلال حربهم لأخوتهم المجاهدين الليبيين، في برقه و ابو الاسعاد العالم هذا هو اول ليبي يتجنس بالجنسية الإيطالية، سافر سنة 1921م على رأس وفد من العملاء و الخونة إلي روما مطالبين حكومة المستعمر الأيطالي بالبقاء في ليبيا. تصوروا.. إلى أي درجة تصل الدناءة.!! أيضا في كتيبه يذكر الصادق الغرياني العلاقة الوثيقة بين جده عميل الطليان على الغرياني و شيخ الطليان الأخر عبدالرحمن البويصيري،

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